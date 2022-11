“CON L’ITALIA SI È ROTTA LA FIDUCIA”LA MELONI HA FATTO UNA CAZZATA. E L’EUROPA USA IL BASTONE E LA CAROTA.

“CON L’ITALIA SI È ROTTA LA FIDUCIA” – VA BENE, LA MELONI HA FATTO UNA CAZZATA, PERÒ ANCHE I FRANCESI FORSE STANNO ESAGERANDO – SENTITE COSA DICE LAURENCE BOONE, LA MINISTRA CHE AVEVA DETTO DI VOLER “VIGILARE” SULL’ITALIA DOPO LE ELEZIONI: “IL GOVERNO ITALIANO NON HA RISPETTATO IL MECCANISMO PER IL QUALE SI ERA C’È STATA UNA DECISIONE UNILATERALE CHE HA MESSO VITE IN PERICOLO E CHE NON È CONFORME AL DIRITTO INTERNAZIONALE”

Con l’Italia si è rotta la fiducia: lo ha detto la segretaria di Stato francese agli Affari Ue Laurence Bonne a France Info. Boone ha ricordato che Roma “si era impegnata nel meccanismo di solidarietà Ue” e che “i trattati si applicano al di là della vita di un governo, altrimenti se dovessimo cambiare ogni volta le regole sarebbe insostenibile. Il governo italiano attuale – ha continuato – non ha rispettato il meccanismo per il quale si era impegnato e si è rotta la fiducia. Credo lo si possa dire, perché c’è stata una decisione unilaterale che ha messo vite in pericolo e che, del resto, non è conforme al diritto internazionale”.

PERIODO MOLTO ARDUO, NE USCIREMO PIÙ FORTI

“Ci stiamo avvicinando alla fine di un anno in cui la Russia ha gettato ancora una volta l’ombra oscura della guerra nel nostro continente”. L’economia Ue ha mostrato grande resilienza ma “l’impennata dei prezzi dell’energia e l’inflazione dilagante stanno ora prendendo il sopravvento e ci troviamo ad affrontare un periodo molto arduo sia dal punto di vista sociale che economico”. Lo afferma il Commissario agli Affari Economici Paolo Gentiloni. “Se noi europei possiamo restare uniti, possiamo superare con successo queste difficoltà ed emergere più forti dall’altra parte”

INCERTEZZA ELEVATA, RISCHI AL RIBASSO

“L’incertezza rimane eccezionalmente elevata, con rischi prevalentemente al ribasso”. Lo ha segnalato il commissario Ue all’Economia presentando le previsioni economiche d’autunno della Commissione. Tra le assunzioni delle previsioni, ha spiegato, anche l’idea che “le tensioni geopolitiche non si normalizzeranno né si intensificheranno prima della fine del periodo di previsione e che tutte le sanzioni adottate contro la Russia rimarranno in vigore”.

GENTILONI, PROROGA SOSPENSIONE PATTO ERA GIUSTIFICATA

Il calo dell’economia atteso nel trimestre in corso e nel primo trimestre del 2023, una “recessione tecnica”, “dovrebbe essere generalizzata su tutte le componenti della domanda e tra Paesi, con una maggioranza di Stati membri che sperimentano due trimestri consecutivi di contrazione”. Lo segnala il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni. “A proposito – aggiunge -, questo dimostra che la nostra decisione di estendere la clausola di salvaguardia generale al 2023 era giustificata”.

IN ITALIA PROBABILE RISTAGNO CONSUMI 2023

“In Italia, lo shock dei prezzi dell’energia e il peggioramento delle prospettive esterne si fanno sentire. Grazie alla solida crescita nei primi tre trimestri dell’anno, la crescita del Pil reale è prevista al 3,8% nel 2022. Nel 2023 è probabile che la spesa per consumi ristagni, mentre si prevede che gli elevati costi di input, l’inasprimento delle condizioni di finanziamento e il rallentamento della domanda smorzeranno gli investimenti. Di conseguenza, la crescita del Pil dovrebbe rallentare allo 0,3% nel 2023, prima di salire all’1,1% nel 2024”. Lo afferma il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni.

SVILUPPI SU GAS MINACCIA PIÙ GRANDE A ECONOMIA UE

Le prospettive economiche nell'Ue sono "circondate da un'incertezza eccezionale". Lo segnala il Commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni in merito alle previsioni d'autunno della Commissione. "Il potenziale di ulteriori perturbazioni economiche dovute alla guerra della Russia è tutt'altro che esaurita – afferma -. La più grande minaccia deriva da sviluppi negativi sul mercato del gas e il rischio di carenze, soprattutto in inverno del 2023/2024" DIFFICILE ANTICIPARE VALUTAZIONE MANOVRA ITALIA "Siamo in attesa. Le autorità italiane manderanno a Bruxelles entro la fine del mese l'aggiornato progetto di legge di bilancio e noi faremo la nostra valutazione, fuori dal complesso delle valutazioni che presenteremo il 22 novembre: quella sul budget italiano la presenteremo più tardi, in dicembre. Credo che sia molto difficile anticipare adesso decisioni di cui non conosciamo la natura. Abbiamo avuto interlocuzioni positive con le nuove autorità di Governo in Italia, ma aspettiamo di vedere le proposte, i numeri del piano di bilancio". Lo ha detto il Commissario Ue Paolo Gentiloni in conferenza stampa rispondendo a chi gli chiedeva se si attenda problemi sulla Legge di Bilancio italiana. SPERO RAPIDO SUPERAMENTO DIFFICOLTÀ ITALIA-FRANCIA Rispetto alle tensioni tra Italia e Francia sui migranti "da italiano e da commissario europeo" posso dire che "il fatto che tra questi due grandi Paesi ci siano buone relazioni è fondamentali. Quindi l'auspicio da parte mia personale e nostra come Commissione è che queste difficoltà siano superate al più presto nel rispetto ovviamente dei principi e delle regole europee". Lo ha detto il Commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni in conferenza stampa.

