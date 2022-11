Letta avresti bisogno di uno Psichiatra perché pensi che tutti c’è l’hanno con te ma invece sei uno Psicopatico che non vuole Ammettere di essere un Fallito. Non l’ho mai tollerato; non sono mai stato in sintonia con le sue esternazioni che spesso erano incomprensibili, poco chiare. Povero SCENDI-LETTO- di CONTE. Meglio che tu lasci la politica. SIETE. Il peggior tradimento che gli italiani hanno subito nella loro storia contemporanea, ha nome e cognome : oggi si chiama PD, ma è nato già negli anni ’80 gemello nascosto di Berlusconi. Si è sempre dichiarato di sinistra, ma ha sempre lavorato per la destra e le mafie nelle aule del potere.

Caro Letta nutro parecchi dubbi sul tuo operato evidentemente fai parte di un sistema occulto,sei stato messo li per distruggere un partito che di sx ha ben poco!! In primavera se arrivate al 10% è un miracolo.

CARO SENDILETTO.Forse non ti è chiara una cosa ,dove ci sarà il Calenda ,Renzi non ci sarà il movimento 5 stelle , ed sai per quale motivo ,non si fa alleanza politica con chi ogni giorno va dicendo che vuole vedere scomparire dal mondo della politica il movimento 5 stelle , non c’è una sola intervista che rilascia il Calenda è il Renzi dove non buttano fango contro il movimento 5 stelle ,. , Quindi caro Letta lascia perdere , anzi fai una cosa ritornatene in Francia ,che qui in . Italia ai fatto già abbastanza guai. Visto che ai regalato il paese alla destra

Letta processa gli altri anziché se stesso

“Per M5S e Terzo polo la nuova legislatura è iniziata come era finita la precedente. Tutti contro il Pd”. Sostiene il segretario LETTA