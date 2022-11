Meloni fa bu a Macron.Sui migranti la premier è ambigua con i francesi, stretta tra la necessità di recuperare i rapporti con l’unico alleato che aveva teso una mano e quella di non mostrare cedimenti ai propri elettori.

Nel day after del pesantissimo scontro politico-diplomatico con la Francia Giorgia Meloni si presenta in conferenza stampa avendo chiaro un duplice obiettivo. Su un versante c’è da parlare al proprio elettorato, a chi “ci ha chiesto una diversa gestione del problema dei migranti”, sull’altro la necessità di stemperare i toni di una polemica che è evidentemente sfuggita di mano alla presidente del Consiglio e al governo tutto, passati nell’arco di ventiquattr’ore dallo sbandierare una fantomatica vittoria, un cambio di passo nella soluzione di quello che viene visto come un problema cruciale, a una crisi inaspettata dei rapporti con Parigi, dovuta a una gestione grossolana delle relazioni diplomatiche.

Come godono questi giornalai che vanno a trovare qualcosa che faccia male all’Italia!!! (secondo loro). Al massimo riesce a fare bu a se stessa. Quando a breve vedremo grandi problemi ai finanziamenti dei progetti del PNRR, ci facciamo due risate. Allora credo che dovranno scappare dai forconi. Una domanda semplicissimo ma, ma come mai la Giorgina e i suoi non s’incazzano con Orban, Kacinsky, e la Slovacchia che finirà non hanno mai preso un migrante ???? Ecco la risposta semplice, perché sono loro compari sovranisti, populisti e fascisti.In tre settimane siamo già isolati in Europa, nel pieno della crisi energetica, quando si dovrebbe ridiscutere il patto di stabilità e la prossima tranche del PNNR Questi non sono capaci! Ridateci Draghi!

Adesso che deve governare come- il lo la Presidente,dovrebbe lasciare da parte la faziosità della campagna elettorale,smettere di parlare alle famelici pance se suo elettorato che si esprime solo per slogan,e ricordarsi che sta GOVERNANDO le sorti di tutti gli italiani,anche i moltissimi,la maggioranza ,che non l’hanno votata.

Io rimpiango Draghi, la politica internazionale richiede capacità e qui ce n ‘e’ ben poca!! Dicono, lasciamola lavorare ma noi in Europa ci siamo con debito da paura, l importante è non avere quei 200 migranti!! Chapeau!! Fate tornare draghi, con i meloniani abbiamo perso quel minimo di credibilità internazionale che avevamo avuto con Draghi.

Giorgia Meloni, in qualità di Presidente del Consiglio dopo aver vinto le elezioni, si sta comportando come quella squadra del campionato di calcio che vince alla grande lo scudetto nazionale poi, quando si ritrova a giocare la Champions in ambito europeo, viene sbattuta fuori ad ottobre. Insomma, provinciale allo sbaraglio.

Questi incapaci-incompetenti e da 60 anni che provano a fare un ponte di 3 Km sullo stretto con il risultato che il ponte non ci sarà, ma costerà un miliardo e sempre questi vorrebbero fare un blocco navale di ben 8.300 km ,tanta è la costa italiana, e bloccare una sessantina di porti di rilevanza nazionale——già tanto che senza saperlo questi non abbiano dichiarato guerra a qualcuno !!

Da quello che si legge ,relativi alla disputa ,tra l’Italia e la Francia,sembra di leggere tutti in favore della Francia,e quasi tutti contro il ns governo,in molte altre nazioni,quando sucedono questi problemi,la maggior parte,sia dei cittadini,sia dall’opposizione,si schierano sempre in favore delle loro istituzioni,cosa che non succede in Italia ,come mai ?PERCHE..sono SOVRANOFASCISTI…gente da piazza…da opposizione..chiassosi…ignoranti..in decenni ..maiuna con personalita della cultura ..del professionismo..si è avvicinata a loro…E HANNO VINTO LE ELEZIONI..MA GENTE ACCULTURATA E PROFESIONALE NON SE NE è VISTO L’OMBRA,SONO SEMPRE I QUATRO GATTI FASCISTI IN POLITICA DA TRENANNI,E SAPEVAMO GIA LA LORO INCOMPETENZA. E ORA SI RIVEDE QUELLO CHE STANNO FACENDO SONO CONSEGUENZIALI ALLA LORO MEDIOCRITÀ…ALLA INCAPACITÀ DI GOVERNARE…

Una volta c’era l’internazionale socialista ora c’è l’internazionale fascista che azzera la millenaria cultura europea. I nostri punti di riferimento sono gli ex pirati australiani e i coloni americani .Be che dire, giro di boa , regressione.

Comunque ci stiamo facendo male a vicenda.PERCHE la pecora nera nonè solo l’Italia…perche la Francia non è che sia messa molto meglio di noi anzi, ha una bilancia commerciale in negativo da fare spavento e la Germania ormai nei fatti non se la fila più da un pezzo. Qui per una nave ONG è Macron che rischia di perdere l’unico alleato che ha in UE sul progetto di difesa e politica estera comune. Su debito e bilanci poi è una gara a chi sta peggio. Informatevi un pò.

E credo che con la Francia sta storia dei migranti sia un pretesto bello e buono condito dalla solita ipocrisia radical chic di cui la politica italiana non ha il copyright . Come visto in Libia 10 anni fa la Francia rivendica un ruolo di padrone del mediterraneo, sempre più strategico anche per le immense riserve di gas naturale . In questo l’Italia e la Turchia sono i suoi principali intralci. Con la Turchia sta litigando da un annetto su Cipro e con l’Italia, che ora ha un governo molto agressivo e incompetente,tipico ateggiamento FASCISTA, stava cercando un casus belli per incrinare le relazioni e lo ha trovato dove sapeva di trovarlo. Peccato che il mediterraneo è pero ritornato altamente steategico anche per gli Usa, che non amano ne la Francia ne la Germania, indipendentemente dal fatto che negli Usa comandino democratici o repubblicani. Gli Usa hanno ben chiaro che dall’Italia si controlla il mediterraneo ed hanno ben chiara la posizione non antagonista dell’Italia nei loro confronti. Tutto questo il politicamente fragile e Macron lo sa benissimo .

