Sandro Gozi: “Meloni sbaglia nemico, ora eviti che la crisi con Macron si allarghi”

L’eurodeputato di Renew Europe, eletto in Francia, a Huffpost: “È già caduta la maschera dell’europeismo. In soli 20 giorni, la premier è riuscita a distruggere l’eccellente lavoro che Draghi ha fatto in un anno e mezzo”

“In soli 20 giorni, Meloni è riuscita a distruggere l’eccellente lavoro che Draghi ha fatto in un anno e mezzo. L’Italia con Draghi era leader europea. In 20 giorni Meloni è riuscita a metterla in isolamento“. Per Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe eletto in Francia, ora però il governo dovrebbe cercare di lavorare per far sì che la crisi con Parigi sui migranti non si allarghi ad altri campi

Gozi ha perfettamente ragione, almeno per chi cerca di andare oltre le ragioni falsamente nazionalistiche.

Esaminiamo i fatti.

Il Governo italiano, per ragioni identitarie tipiche della destra, ha deciso che le ong sono le maggiori responsabili del fenomeno migratorio, anche se trasportano solo il 10/15 % dei migranti. In ragione di ciò Piantedosi, spinto da Salvini, ha deciso di mostrare i muscoli all’Europa respingendo le navi ong e, del tutto inaspettatamente, Macron ha deciso di dare una mano decidendo di accogliere la Ocean Viking che, peraltro, è di nazionalità norvegese. A questo punto Salvini, del tutto scriteriatamente come suo costume, ha iniziato ad esultare in maniere puerile e sgangherata per il successo ottenuto, irritando fortemente l’opinione pubblica francese. Ovviamente i sovranisti francesi, a partire dalla Le Pen intima amica di Salvini e Meloni, non potevano lasciarsi sfuggire l’occasione di mettere in difficoltà Macron che, contrariamente a loro, aveva deciso di dare una mano al Governo sovranista italiano. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, la Francia ci è diventata ostile e ha riallacciato i rapporti con la Germania che si è detta disponibile ad accogliere parte dei migranti della Ocean Viking. In sostanza ci siamo alienati l’appoggio dell’unico grande Paese in grado di contrastare il prevedibile rigorismo economico tedesco che presto tornerà a manifestarsi. Salvini si è dimostrato come al solito inadeguato e la Meloni non appare in grado di controllarlo.

MA. Incredibile leggo tutti questi commenti di gente insulsa è dire poco. Ma possibile che non vi rendiate ancora conto della nostra fine se l’Europa decidesse di chiudere i rubinetti? Tanto per chiarire: i soldi che ha portato DRAGHI e che la Meloni non voleva votando tre volte contro?

Ora cari ITALIANI ALTERATI PER LA REAZIONE FRANCESE! Possiamo avere tutte le ragioni del mondo (e non è proprio così) ma non si può pensare di mettersi di traverso con l’europa con il debito che abbiamo, i soldi che stiamo prendendo col pnrr, con i problemi causati dalla pandemia e i problemi crescenti per la guerra… restare emarginati ora secondo me sarebbe una catastrofe, ricordiamo la Grecia e non c’erano i casini di adesso. Bisogna puntare alla mediazione, non lo scopriamo oggi che Francia e Germania hanno un peso politico maggiore del nostro in europa, vogliamo fare uno scontro aperto e sbattere contro il muro? Quando il tuo antagonista è più forte devi giocare di intelligenza altrimenti non hai possibilità.

Cari signori in qualsiasi accordo o unione chi ha più peso lo sfrutta a proprio favore indirizzando le scelte, lei crede che DRAGHI sia uno stolto che cercava di mediare per la redistribuzione? Qui non si tratta di essere lacchè dell’europa, per avere peso politico te lo devi conquistare e l’Italia non ha i requisiti per poterlo imporre. La Francia certo che avrebbe fatto diversamente, ma è più forte e solida politicamente ed economicamente di noi, dobbiamo anche essere obiettivi. In uno scontro con l’europa noi siamo allo stesso livello di 100 anni fa, gli altri hanno i carri armati e noi andiamo in guerra con i moschetti. Questo non significa che bisogna abbassare la testa e subire, ma capire quando battere i pugni sul tavolo e quando fare buon viso a cattivo gioco.

Il sovranismo, il nazionalismo, sono storie di altri tempi ed hanno prodotto i disastri che chi ha un minimo di conoscenza storica ben conosce. I veri disastri non li ha certo fatto Draghi che facendosi apprezzare in Europa, faceva portare rispetto all’Italia e non servitù e disprezzo come qualcuno crederebbe. Il vero danno all’Italia lo fa chi credendo di farsi rispettare, si pone in posizione tanto ostile da pregiudicare anni di lavoro di tanti veri statisti.

PERCIO! dobbiamo tenere in considerazione che non è facile concordare cose importanti con l’arroganza e la presunzione. Verso la potenza e competenza dei francesi e per questo che personaggi con tanta incompetenza comportamentali e intelettuali dovrebbero riflettere prima di intervervenire in fatti delicati.di politica internazionale e cercare di contare tanto prima di aprire bocca e dare fiato .Il dramma italiano è che per fare politica bisogna avere un livello intellettivo limitato per evitare che possano dare fastidio ai baroni competenti del potere.

