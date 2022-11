I Gattopardi. Indagine sugli schieramenti (dis)armati del Pd

L’eterna guerra fra correnti trova nuove variabili. A cominciare da Elly Schlein, paradossalmente sostenuta dagli ex dc (Letta, Franceschini) e avversata dalla sinistra. Il ruolo di Articolo 1, che rientra. L’idea non accantonata di cambiare nome e simbolo.

Dietro i fumogeni di un Regolamento barocco e labirintico, nel Pd stanno finalmente accadendo cose. Alcune (poche) sotto gli occhi di tutti, altre (tante) si muovono dietro le quinte e sono altrettanto interessanti. Ha fatto conoscere la sua disponibilità a correre da leader del partito, Elly Schlein, la battagliera trentaseienne di cittadinanza svizzero-americana, che come prima mossa ha annunciato l’intenzione di iscriversi al Pd. Ma non basta! serve rivoltare il PDIDIOTA come un calzino,non basta fare la tessera, serve mandare a cagare i vari D’Alema-Bettini,i, Franceschini.i Cuperlo. Insomma tutta la vecchia dirigenza, Mìmacchina del interesse personale,sbattendosene altamente del popolo e del ITALIA.

Partito devastato dalla stupidità e dalla presunta superiorità morale ed intellettuale dei grandi dirigenti del partito.Questo e il risultato della la balcanizzazione in corso da molti anni del PD.

E questo e sucesso perche! Nono ha scelto,per interessi personalistici, la linea di Renzi, ma sono comunque convinto che il PD debba avere un futuro politico in Italia. Ovviamente senza l’attuale classe dirigenza. Né può pensare che l’avvicinamento a Conte, il nulla dell’ M5S, possa rappresentare una soluzione.

Tutti sappiamo che occorre un aggregazione politica non divisa al suo interno che si riconosca nel sistema dei valori della sinistra progressista, pur rimanendo nella difficoltà di specificarne i contenunti.

Ma ciò attualmente non avviene !Continuano a fare danni e rovinare il partito. Altri 5 mesi con questi soggettini ed il PD scenderà sotto il 10%. Capiscono che la gente lì tiene sullo stomaco, non li stimano, ma consapevolmente rimangono al loro posto fottendosene degli elettori e manovrando per mantenere pezzi di potere nel partito.

Devo dire che lo schifo attuale non si era mai visto nel PD.

ORA a me pare che chi afferma “ora si cambia tutto…” sono quelli che hanno governato il partito fino ad oggi e in parte rei della situazione attuale. Ora gli stessi, personaggi e gruppi e gruppetti (che hanno già cambiato “cavallo” piu volte) anche di potere, si nascondono per un attimo, creano fumo, lanciano qualche volto nuovo e con la scusa del congresso ricostituente e lungaggini varie, si nascondono dietro per poi continuare a dirigere le danze. Il tutto affinché nulla cambi, nei metodi e modi e nelle scelte politiche e delle persone (in gran parte, a tutti i livelli, già prescelte e che rappresentino la sola parte della “ditta”)

OK. L’unico modo di cambiare il PD, è cambiare TUTTO il gruppo dirigente, peccato che questo gruppo dirigente è lui a guidare l’ipotetico cambiamento, cioè cambiare perchè nulla cambi, Schlein? brava ragazza, ma non è nemmeno del PD…… AMICI PIDIOTI! Criticavate Berlusconi del famoso partito azienda e che decideva lui..Oggi il PD è un partito che le scelte le fanno dall’alto. Non più ascoltando circoli, base e lavoratori. Adesso tutti possono essere segretari senza gavetta e senza tessera ( Schlein). Stanno certificando l’estinzione. Ottimo

I Gattopardi. Indagine sugli schieramenti (dis)armati del Pd ultima modifica: da

