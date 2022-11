Confronto tra Cuperlo e Calenda.

Io non lo so perché non mi chiamano come assistente… perché finisce che io parlo da sola con il televisore, e purtroppo non mi sente nessuno.

Invece di persona potrei dare dei suggerimenti e guardate che

li darei pure gratis…

Cuperlo dice che gli operai non votano a sinistra per colpa di Renzi Cuperlo io dico che non si vota PD perché ‘sto refrain che è colpa di Renzi ha stufato Cuperlo è sempre stato il portaborse di dalema quanto mi manca Renzi.

CUPERLO E Il pacifismo due punto zeta di quelli che non distinguono tra aggressori e aggrediti

Cuperlo con il suo tono sempre educato e riflessivo, ha detto una marea di cose inutili che però suonavano bene.

Calenda, parte sempre con in mano i missili terra aria, che però a volte diventano delle frecce spuntate e non riesce a raggiungere il bersaglio in pieno centro.

L’argomento iniziale era quello della Pace, scritto con la P maiuscola. Parola che Cuperlo voleva rendere come unico scopo esclusivo di chi si trovava in quella piazza di Roma, tutti bravi, buoni e dalla parte giusta. Ovviamente Cuperlo,che a quanto pare era in piazza con gli occhiali da sole, non ha visto i cartelli contro la Nato, quelli contro gli Stati Uniti, quelli contro le armi all’ Ucraina, e non ha visto nemmeno le bandiere russe. Soprattutto non ha sentito i fischi e gli insulti verso Enrico Letta, che per una volta dalla parte giusta, ha sempre votato per l’invio di armi in difesa dell’Ucraina ma veniva contestato per questo. Quindi secondo Cuperlo, gli ambigui eravamo noi… che abbiamo voluto la manifestazione di Milano, con le sole bandiere ucraine, e con l’unico scopo di arrivare si alla pace, ma non di sicuro con la resa e la disfatta dell’Ucraina.

Poi si è passati alla Moratti.

Che il salto tra il primo e il secondo argomento sia senza senso, ovviamente a Formigli interessa poco, sino a quel momento non avevano litigato abbastanza, Renzi lo aveva nominato solo una volta e quindi bisognava porre rimedio…

Ed ecco il principio semplice di Cuperlo: il Pd non si può alleare con chi ha sempre governato con la destra. BOOM

Calenda ha dato delle risposte sensate, ma non sufficienti, per via del fatto che Formigli da spazio a chi vuole lui, per gli altri invece c’è la pubblicità, o fretta per altri motivi, l’importante è dare poco tempo a chi si deve contestare.

Se io fossi stata li, avrei semplicemente ricordato a Cuperlo tutte le volte che il PD e i suoi antenati, avevano avuto rapporti con il centro e con il centro tendente a destra. Primo fra tutti Romano Prodi che molti non lo sanno, ma non veniva dalla Sierra Maestra bensì è stato ministro della DC.

Poi ci sono stati i vari ministri, tutti estremisti maoisti: Treu, Padoa Schioppa, Lamberto Dini, Mastella, Marco Follini. E non diciamo niente di Casini inseguito per anni, e con cui finalmente il PD ha stretto un alleanza, eliminando i partiti di estrema sinistra per vincere in Sicilia…Ma il pezzo forte, quello che Cuperlo non si ricorderà nemmeno dopo cure potenti per la memoria con tonnellate di fosforo, è stato il governo D’Alema, quello con il “compagno” Kossiga, il politico che come risaputo ha svolto la sua attività in partiti dediti all’ organizzazioni marxista..

Chi chiede la pace e chiede anche di disarmare gli ucraini, chiede la resa degli ucraini e chi chiede la resa degli ucraini si dimentica che questo Paese, dove ci riempiamo la bocca con la parola resistenza, è nato perché qualcuno non si è arreso.

Non bisogna essere ipocriti. Anche noi chiediamo la pace, ma lo puoi fare votando contemporaneamente per non mandare armi all’Ucraina? No, stai chiedendo la resa, esattamente quello che Putin vuole. È triste che è una parte della sinistra se lo sia dimenticato perché la storia della sinistra e fondata sulla difesa della libertà.

In televisione Cuperlo ha accusato Calenda di aver organizzato una manifestazione sbagliata pro-Ucraina. Intanto difendeva l’evento di Roma, quello contro la Nato, contro la resistenza, e con bandiere pro Hamas.

Gianni Cuperlo che ventiquattrore prima di Kherson rumina la strategia del disarmo degli aggrediti e qualche giorno dopo, erubescente davanti a Carlo Calenda che gli ricorda le manifestazioni anti-imperialiste (ma verso Ovest) della Fgci, si esercita nella sbianchettatura della piazza romana, la distesa democratica fiorita di bandiere pro Hamas e affollata di partigiani della pace due punto zero consorziati a reclamare l’adempimento del dovere morale della resa, ecco, quella è l’immagine perfetta dell’attualità comunista dietro il biondo incanutito di questa presunta evoluzione progressista.

I due, Cuperlo e Calenda, erano l’altra sera a LaZ (la sigla esatta è La7, ma non la conosce nessuno), in quel circo postribolare che fa piazza pulita di ogni residua decenza italiana, a dire ciascuno la propria sulle due manifestazioni, quella di Milano a favore dell’Ucraina, e per l’esigenza di sostenerla anche militarmente, e quella della capitale contro la Nato, contro gli Stati Uniti, contro la resistenza ucraina, e per il trionfo della pace pacifista ottenuta riaffermando il diritto dell’aggressore di incenerire scuole e ospedali senza correre il rischio di incontrare fastidiose resistenze organizzate dagli omosessuali drogati di Kyjiv.

E mi pare che sia sfuggito anche al diretto interlocutore, Carlo Calenda, la svirgolata serpentina uscita di bocca al parlamentare mitteleuropeo quando l’altro evocava le somiglianze di certi più antichi girotondi comunisti (dove si manifestava per l’Afghanistan non dicendo che i russi dovevano andarsene, ma dicendo che l’Italia doveva andarsene dalla Nato) rispetto alla cosa pacifista dei Santoro e dei Vauro e di Mister Graduidamende: «Secondo me», ha detto Cuperlo, «sbagliavi corteo anche allora».

Calenda, appunto, non se ne è accorto, o non ha voluto o potuto rispondere, ed è stato un peccato perché sarebbe stato efficace rimpallare all’arrotatore di erre questa semplice domanda: «Corteo sbagliato? Scusa, Gianni, lasciamo perdere quelli della Fgci, dove tu, unico in tutto il sistema solare, sentivi slogan “Russi go home”: ma quella di Milano, che ho fatto io con gli ucraini, non con l’Anpi e il sindacato Rai, che cosa aveva di sbagliato?».

Sarebbe stato impagabile assistere ai tentativi di replica di quel beneducato e inconsapevole fiancheggiatore del pacifismo che indugia sui difetti probatori della strage di Bucha, che si affretta a prendere e a spacciare la velina moscovita sui depositi di armi tra i cavolfiori e le zucchine dei centri commerciali bombardati, che si esercita nel giornalismo d’inchiesta sulle puerpere assoldate da Volodymyr Zelensky per mettere in scena l’ospedale raso al suolo (perché c’era questa roba nella piazza grillo-comunista che lui ha ritenuto di dover omaggiare).

Impagabile sarebbe stato vederlo costretto a esplicitare le ragioni di quel suo sibilo rivelatore, e cioè che la manifestazione di Milano a sostegno dell’Ucraina era «sbagliata» perché lì si reclamava il dovere di aiutare gli ucraini anche con le armi. E che quella «giusta» era l’altra, quella che solo con qualche penoso sforzo contraffattorio Gianni Cuperlo mondava dei suoi tratti maggioritari e caratteristici, la guerra per procura, né con le stuprate né con la Nato, l’apartheid in Israele e negli Stati Uniti c’è la diseguaglianza dei redditi.

