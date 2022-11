Stavolta Giuseppe Conte LA QUALUNQUE l’ha azzeccata.

Ieri ha detto: “non sto con Renzi perché ho una storia diversa, perché ho dei valori diversi.” Ha ragione.

Lui ha firmato il decreto Salvini per chiudere i porti, io ho firmato il decreto sulle unioni civili.

Lui ha introdotto il reddito di cittadinanza, io Industria 4.0.

Lui ha voluto i banchi a rotelle, io il JobsAct.

Lui si è definito sovranista e populista, io credo negli Stati Uniti d’Europa e nella politica. Stavolta Conte ha ragione. Lui e io abbiamo storie e valori diversi. E io ne vado orgoglioso. MATTEO RENZI.

ANCHE PERCHE! Ormai Conte ha convinto il Movimento di non essere nè di destra, nè di sinistra.

Ha usato ‘ i due mandati’ per togliere di mezzo alcuni.

Grillo si è escluso dopo l’ errore madornale del “Draghi è un grillino”!

Forse è uscito di testa dopo il processo del figlio,dove l’accusa era presieduta dal numero uno della Giustizia leghista, forse sapendo che la gestione del PNRR, sarebbe stata data a Draghi!

Di Maio, ha tradito tutto ciò che si poteva tradire.

La Raggi, inchiodata a Consigliere Comunale e quella collaborazione che il PD oggi va mendicando, forse bisogna accettarla.

Fassina, Bray, D’Amato, Marino…i dinosauri della politica mah!

E poi c’è Di Battista e viene da chiedersi come mai non ha corso con Conte per le politiche? Come il M5S ha rinunciato ad un binomio del genere?

Ma Di Battista era l’ ultimo ostacolo, era il nemico più acerrimo del PD, il vero Partito nè di destra, nè di sinistra, nella forma peggiore del termine!

Un Partito quindi, il Movimento, in via di naturale estinzione .

Conte vuole intestarsi la nascita del Polo Progressista, e questo è incompatibile con la divisione della leadership.

Tutto: il modo di operare in termini sia dialettici che politici, i progetti, li divide, anche le ambizioni, diametralmente opposte.

Quei 6 milioni di voti persi alle elezioni politiche, del M5S, erano comunque, un voto di protesta!

Quella casa, la loro, non c’ era più autodistrutta, e quelle persone vanno riportate a credere in qualcosa! Lo dovrebbe fare Conte. Ma quella politica insufficiente, remissiva con i forti, forte con i deboli, grottesca e a volte disonesta, ma soprattutto vecchia negli schemi e nei rappresentanti, non è in grado di farlo!

Allora forse, stanno aspettando qualcosa che non arriverà mai!

Si chiama autolesionismo per incapacità!

Prima lo capiranno e meno gravi saranno i danni procurati!!

