Ucraina Russia, le ultime notizie sulla guerra | Biden ascolta Lavrov al vertice Asean. Il Papa: «Questa Terza guerra mondiale è così crudele»

Le notizie di domenica 13 novembre, in diretta. L’Ucraina festeggia la riconquista della città: «Non lasceremo indietro nessuno». Razzi russi uccidono due donne nel villaggio di Hornostaivka, sulla riva sinistra del Dnipro.

«Anch’io faccio questa domanda oggi: che cosa ci sta dicendo il Signore davanti a questa terza guerra mondiale? Che cosa ci sta dicendo il Signore? Non fuggire e farsi la domanda: cosa mi dice il Signore e cosa posso fare io di bene?». Così il Papa a braccio nell’omelia nella messa per la Giornata Mondiale dei Poveri. «Oggi ognuno di noi deve interrogarsi davanti a tante calamità, davanti a questa terza guerra mondiale così crudele, davanti alla fame di tanti bambini, di tante gente – ha aggiunto -: io posso sprecare, sprecare i soldi, sprecare la mia vita, sprecare il senso della mia vita senza prenderne coraggio e andare avanti?

L’allarme è scattato stamane in tutto il territorio ucraino dopo il decollo di due aerei da guerra dalla Bielorussia. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa ucraina Unian, precisando che la popolazione è stata invitata a recarsi immediatamente nei rifugi e a rimanervi fino a nuove disposizioni. Secondo i media locali, un Mig-31K, in grado di trasportare missili `Dagger´, è decollato da Machulishchi, nel sud-ovest della Bielorussia. Un altro jet da combattimento era decollato da Baranovichi pochi minuti prima.

«Politicamente e psicologicamente, la Russia non è ancora matura per veri negoziati e ritiro delle truppe. Ma accadrà. Subito dopo la liberazione di Donetsk e Lugansk», ha affermato Podolyak, aggiungendo che ora il sostegno alla guerra nella stessa Russia sta «rapidamente cadendo verso il basso». Tutti «dall’oligarca al calzolaio» si stanno formando l’opinione che «è ora di finirla».

Il governo di Kiev è stato costretto, nella mattinata di oggi, a dichiarare l’allerta aerea in tutta l’Ucraina, dopo informazioni sul decollo dal territorio bielorusso di un MiG-31K, in grado di trasportare missili Kinzhal e di un altro caccia.

«La delegazione americana guidata dal presidente Joe Biden ha ascoltato il discorso del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov intervenuto al vertice dell’Asean in Cambogia», ha scritto l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. «La foto dell’evento è stata postata su Telegram dalla portavoce del ministero Maria Zakharova e dimostra che gli americani, insieme a Biden, sono seduti in sala durante il discorso del ministro russo».

Zakharova ha postato su Telegram una foto, per dire al mondo che gli Stati Uniti hanno ascoltato il messaggio del governo di Mosca, al vertice dell’Asean, in Cambogia. E lo hanno fatto al più alto livello.

«Elementi esplosivi sono sparsi in tutta l’area residenziale. A causa del fatto che quel tipo di munizioni può esplodere in qualsiasi momento, è stata effettuata un’evacuazione temporanea della popolazione. Lo sminamento è in corso», ha detto la polizia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le forze russe hanno distrutto tutte le infrastrutture «sensibili» prima di lasciare Kherson, e ha promesso di ripristinare infrastrutture di comunicazione, forniture di acqua, riscaldamento ed elettricità. Tuttavia, Zelensky, durante il suo discorso quotidiano, ha proseguito spiegando che non è ancora giunto il momento di realizzare questi lavori e ha chiesto alla popolazione di fare attenzione e di non controllare da soli la stabilità degli edifici, né gli oggetti lasciati dagli occupanti russi. Il presidente ucraino ha spiegato in dettaglio che ci sono dieci gruppi di esperti che lavorano per disattivare tutti i tipi di esplosivi e ne hanno già neutralizzati 2.000 tra mine, cavi elettrici e munizioni inutilizzate. Zelensky ha inoltre riferito che nel pomeriggio di ieri le forze ucraine hanno recuperato 60 insediamenti nella regione di Kherson, dove la polizia ha iniziato ad adottare misure di stabilizzazione, in corso anche in città.

Se tradotta con fedeltà, la frase sarebbe molto più cruda di così e avrebbe una assonanza assoluta con un nostro modo di dire alquanto volgare. Ma è proprio questo il dilemma nel quale si dibatte la galassia degli osservatori di matrice nazionalista, in pratica l’intero mondo dei media di Stato russi. Per dirla in modo più fine, come mettere un vestito elegante a una cattiva notizia, ovvero il ritiro russo sulla sponda orientale del Dnipro.

«Non sono affatto pentito, e non credo di avere esagerato» dice parlando dalla sua casa immersa nei boschi di Arkhangelskoe, periferia per ricchi moscoviti, abitata da politici e oligarchi. «Non puoi far passare per cioccolata quel che cioccolata non è».

Facevano impressione, le sue parole di sconforto. Perché provenivano da un fedelissimo del Cremlino, premiato per i servizi resi con la direzione dell’Istituto di Ricerche politiche, amico e commensale di personaggi importanti come il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, tra gli altri.

Ma si sa che il presidente lo stima molto e apprezza le sue tesi sulla nascita di un grande impero euroasiatico in grado di contrastare i valori di democrazia e di libertà che vengono da Ovest e che sono visti come dannosissimi per la Russia e per il mondo intero.

Le idee sulla superiorità morale della Russia, sulla necessità di rifondare un impero per contrastare i mali che arrivavano dall’Europa, lo hanno portato a essere notato da Vladimir Vladimirovich, anche se per il filosofo non c’è un ruolo ufficiale.

È da quando era giovane e si esibiva come cantautore rock-esoterico che Aleksandr Dugin è ossessionato da teorie che potremmo come minimo definire fuori dal comune. Nei primi anni Novanta fondò assieme a Eduard Limonov il partito Nazional-bolscevico. Un raggruppamento che voleva mettere assieme quello che i due credevano ci fosse di «buono» nel nazionalsocialismo e nel comunismo. I nazional-bolscevichi finirono fuori legge e Limonov ruppe con Dugin perché lo considerava troppo di destra.

Più duro dei duri come Kadyrov o Prigozhin, il cuoco di Putin, giustifica la sua posizione con la «visione» di quello che Mosca è destinata inevitabilmente a diventare: la Terza Roma (dopo la Città Eterna e Costantinopoli). La Russia, nel suo cammino verso un destino ineluttabile, «ha lanciato apertamente una sfida all’Occidente come civiltà; per questo adesso dobbiamo andare fino in fondo», sostiene. E ancora: «La partecipazione all’Operazione militare speciale è un’impresa eroica in una guerra santa… Contro di noi c’è l’Occidente; contro di noi c’è il diavolo».

Ore 07:31 – Il giallo delle critiche a Putin da parte del suo «ideologo», Dugin

(Marco Imarisio) Uno conta poco, l’altro meno di quel che vuole far sembrare. Ma hanno i nomi, e un passato che giustifica l’attenzione nei loro confronti. Da presunto ideologo del Cremlino il primo, addirittura da presidente il secondo. E con le loro ultime dichiarazioni, che più divergenti non potrebbero essere, danno l’idea dell’attuale spaesamento di quello che per brevità viene chiamato il partito russo della guerra totale.

«In una autocrazia, diamo al sovrano pienezza assoluta dei poteri per salvarci tutti, e pieni poteri in caso di successo, ma anche responsabilità totale in caso di fallimento». Aleksandr Dugin, filosofo di una destra nazionalista così estrema da essere impraticabile persino per le revisioni storiche di Vladimir Putin, ha buone ragioni per essere deluso. Ma nulla faceva immaginare una reazione del genere, mirata all’uomo alla cui benevolenza in fondo deve la sua fama. «I russi piangono e soffrono» per la resa di Kherson.

Tre giorni fa, in un lungo post su Telegram, Dugin si è lasciato andare a una invettiva mascherata da riflessione sulla natura del potere russo. «Se per salvare il suo popolo il sovrano si circonda di schifezze o sputa sulla giustizia sociale, è spiacevole, ma è giustificato». Al contrario, «se non ci riesce, il suo destino è quello del Re della pioggia», ovvero la morte, osserva il filosofo, citando un saggio dell’antropologo scozzese James Frazer. Più chiaro di così. Persino troppo.

Allo spiritualissimo Dugin devono essere infatti arrivati inviti molto terreni alla rettifica, cosa che dopo un maldestro tentativo di cancellare il testo incriminato è avvenuta con un nuovo post pubblicato ieri. «L’Occidente sta mandando in onda la finzione secondo cui io e i patrioti russi ci saremmo rivoltati contro Putin. Ovviamente nessuno ci crederà, ma per ogni evenienza: nessuno volta le spalle al presidente, tutti noi lo supportiamo incondizionatamente».

La colpa non può mai essere del capo, come accadeva durante il secolo sovieti