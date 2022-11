Esplosione in pieno centro a Istanbul, 6 morti e 81 feriti. Preso l’attentatore. Sotto accusa il Pkk

Esplosione a Istanbul, l’ordigno ripreso dalla telecamera di sorveglianza

La strada è fra le più note della metropoli turca, ricca di bar e ristoranti e popolata da molti stranieri. L’ipotesi di una donna kamikaze. Imposto in Turchia a tutti i mezzi di comunicazione un divieto temporaneo, “per motivi di sicurezza” di trasmettere informazioni.

È stato arrestato il presunto autore della strage di Istanbul di domenica pomeriggio. Ad annunciarlo il ministro dell’Interno turco Souleyman Soylu. Almeno sei le vittime nella via dello shopping di Istiklal. Sotto accusa il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). “La persona che ha piazzato la bomba è stata arrestata. Secondo le nostre conclusioni, l’organizzazione terroristica del Pkk è responsabile” dell’attacco, ha affermato Soylu in una dichiarazione notturna, trasmessa dall’agenzia ufficiale Anadolu e dalle televisioni locali.

L’attacco, che non è stato rivendicato, ha ucciso sei persone e ne ha ferito 81, metà delle quali è stata ricoverata in ospedale. E’ successo a metà pomeriggio di ieri in quella strada pedonale molto frequentata la domenica, dove gli abitanti di Istanbul e i turisti passeggiano.

Soylu non ha specificato le condizioni alle quali questa sospetta “persona” è stata arrestata, nè se si tratta di una “donna” come avevano affermato ieri sera il presidente Recep Tayyip Erdogan e poi il suo vice, il presidente Fuat Oktay. Il ministro della Giustizia, Bekir Bozdag, ha poi fatto riferimento a una “borsa” appoggiata su una panchina: “Una donna si è seduta su una panchina per 40-45 minuti, e qualche tempo dopo c’è stata un’esplosione. Tutti i dati su questa donna sono attualmente sotto recensione”, ha continuato. “O questa borsa conteneva un timer o qualcuno l’ha attivato da remoto”, ha aggiunto. Il presidente Erdogan è stato il primo a denunciare un “vile attacco”, poco prima del volo in Indonesia e del vertice del G20 a Bali: “Le prime osservazioni suggeriscono un attacco terroristico”, ha detto il capo dello Stato, aggiungendo che “una donna sarebbe coinvolta in esso”. “Gli autori di questo vile attacco saranno smascherati. Che la nostra gente stia sicura che sarà punita”, ha promesso Erdogan che aveva già affrontato una campagna di terrore in tutto il paese nel 2015-2016.

Una potente esplosione, poi la fuga nel panico della gente, moltissima nel primo pomeriggio, nella via dello shopping di Istanbul. Diversi restano a terra. Sul posto accorrono ambulanze, polizia e vigili del fuoco. Dopo circa due ore il presidente turco Recep Tayyip Erdogan afferma: “È un vile attentato. Vi assicuro che i responsabili saranno smascherati e puniti come meritano”. Si contano almeno 6 morti e 81 feriti. “Per ora, i primi accertamenti indicano che una donna ha avuto un ruolo in tutto questo”, ha spiegato il presidente poco dopo l’attentato. Il vice presidente Fuat Oktay fa l’ipotesi di una donna kamikaze. “Nessun attacco sarà in grado di spezzare la determinazione e la resistenza della Turchia” scrive su twitter Ibrahim Kalin, portavoce del presidente. “Auguro la misericordia di Dio ai nostri fratelli che hanno perso la vita nell’esplosione e una pronta guarigione ai feriti. L’evento viene esaminato in molti modi e si rivelerà in tutte le sue dimensioni. Nessun attacco spezzerà la determinazione e la resistenza della Turchia”.

La strada del quartiere Taksim sulla sponda europea è fra le più note della metropoli turca, ricca di bar e ristoranti e popolata da molti stranieri. La fortissima esplosione, scrive Cnn Turk, potrebbe essere stata causata da una bomba lasciata in un sacco. Tra il 2015 e il 2016 numerosi attacchi terroristici per i quali fu accusato l’Isis colpirono Istanbul: il 10 marzo 2016 un attentato provocò una strage proprio sulla via Istiklal, un terrorista suicida si fece saltare in aria davanti all’ufficio del governatore distrettuale.

La Turchia ha imposto a tutti i mezzi di comunicazione un divieto temporaneo, “per motivi di sicurezza”, sulla trasmissione di informazioni riguardanti l’esplosione. Lo rende noto il Consiglio Supremo della Radio e Televisione di Turchia Rtuk. Il capo della comunicazione della presidenza turca Fahrettih Altun, con un comunicato, ha detto che “un’indagine accurata, approfondita e rapida è partita e tutte le poste saranno vagliate meticolosamente. Tutte le istituzioni coinvolte sono mobilitate per chiarire le cause dell’esplosione verificatasi oggi a Istanbul”.

Su Twitter il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani scrive che “l’Italia esprime vicinanza al Governo e al popolo turco e il proprio sentito cordoglio per le vittime innocenti”. Dopo le verifiche non risultano italiani coinvolti nell’attentato.

Esplosione in pieno centro a Istanbul, 6 morti e 81 feriti. Preso l'attentatore. Sotto accusa il Pkk

