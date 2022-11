IL CONTE TACCHIA Ora ha indossato il vestito da leader della sinistra progressista. E si accanIsce contro RENZI.

Confronto con L’ ACCANITO CONTE TACCHIA! ma se scappa ad ogni qualsiasi invito a confrontarsi pubblicamente e scappa scappa come un coniglietto bagnato. Gli accaniti possono essere coloro che hanno ragioni da vendere no quelli che parlano parlano senza dire nulla di nulla , tanto che solo alcuni della vecchia borghesia comunista , dicono di capirlo, chissà perché

Un colpo di fioretto da parte di Matteo Renzi a quello che è uno dei suoi più accaniti avversari politici, che poi si conclude con un’altra stilettata: “Stavolta Conte ha ragione. Lui e io abbiamo storie e valori diversi. E io ne vado orgoglioso”. Sarebbe bello e interessante un confronto face to face in TV sulle nostre differenze. Peccato che l’ex premier preferisca dribblare. Quando manca il coraggio, alcuni tendono a sentirsi sollevati: potendo evitare ciò che fa paura, è come se si liberassero di un peso. #RenewEurope.

UN CONFRONTO? Non lo ha fatto durante la campagna elettorale, figuriamoci adesso…… Ora ha indossato il vestito da leader della sinistra progressista che giudica, pontifica su tutto dall’alto della sua che cosa non si è capito. Tant’è….. Il Pd, con i suoi vertici, gli sta consegnando le chiavi del partito…..contenti loro..

Quella specie di ex avv del popolo, si esime sempre per non affrontare Matteo Renzi, ma PORELLO è anche giusto in quanto, non avendo capacità, preparazione politica e culturale, non avendo e sapendo cosa dire e come confrontarsi, pur sapendo che è un incapace, fa bene perché verrebbe annientato su tutti gli eventuali argomenti ma, soprattutto sulla situazione pandemica che ha gestito con il suo amico Arcuri. SI. Ha paura del confronto perché sa che non ci sarebbe storia!!! Come del resto tutti gli altri.

Se non ricordo male l’ho hai chiamato giustamente CONIGLIO MANNARO non verrà mai per un faccia a faccia uscirebbe con le ossa rotte.I conigli scappano, sapendo di fare una brutta figura e di essere scoperti della non verità. Ma prima o poi si dovrà confrontare con qualcuno, spero tanto anche con Renzi. Solo allora valuteremo il suo sapere e la sua preparazione; avvertiremo anche, in diretta, la sua insipienza.

IL CONTE TACCHIA Ora ha indossato il vestito da leader della sinistra progressista. E si accanIsce contro RENZI. ultima modifica: da

