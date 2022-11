La sensibilità delle persone corrette

si nota soprattutto quando devono allontanarsi dalle persone scorrette che le hanno ferite.

Lo fanno senza mai scendere al loro livello.

Senza urlare, offenderle o ferirle.

Quando le parole non servono,si allontanano in silenzio,percorrendo un sentiero di sola andata che si chiama “sensibilità ed eleganza“.

Così Ho fatto ho allontanato da me delle persona che mi faceva più male che bene manovravano il mio cervello a suo piacimento poi ho detto basta meglio solo che essere una amico di comodo.Mi ritengo sensibile e corretto…Più di una volta nella vita ne ho dato prova gestendo dolore e delusione allontanandomi in punta di piedi…Ma viene il giorno in cui è necessario anche ribellarsi, lasciar fluire il proprio risentimento.Senza torcere un capello.

Queste immagine e pensiero lo dedico soprattutto a coloro che mi hanno fatto male durante il percorso della mia vita moralmente. Adesso in silenzio riflettete Oggi ho una certa età e nononostante ciò ‘ le mie ferite ogni qual volta mi vengo in mente si riaprono . Essere persone corrette significa si allontanarsi da chi ci ferisce, senza dare spiegazioni, ma prima o poi ce li si ritrova dinnanzi, e la fuga fine a se stessa, a volte non basta.E aggiungo : l’insensibilità e la mancanza di empatia di certe persone che sbraitano e non fanno parlare gli altri è, in fin dei conti,l’ignoranza del cuore .

Pensate che manco farlo apposta io sono proprio quel tipo di persona solo che io mi sento una vigliacco perché non riesco a offendere chi mi offende.In questo mondo soli chi alza la voce è ascoltato.Devi essere viscido lecchino e i posti migliori ti saranno riservati. Dove noi vediamo sensibilità ed eleganza, loro vedono dei perdenti.Io a volte scendo al loro livello apposta, per farli da specchio.Noto che evitano i specchi.In realta è questo che voglio io, rimuovere le loro radici, dove hanno messo,sul livello cosi basso.Ultimamente è questo che sto facendo con molte persone,le parole ,il confronto non è per tutti e ne ho preso atto ,meglio girarsi e tagliare elegantemente con il silenzio,perche io ho sempre agito in questa mia opinione e sono stato sempre felice con il mio stato d’ animo puro e sincero e poi loro non riescono a capire il loro mancato rispetto prima di tutto per sé stessi e per gli altri . CIAO GENTE

