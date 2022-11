ALESSIO D’AMATO: il termovalorizzatore a Roma con me si farà; ottima la candidatura della Moratti in Lombardia.Ottimo. Ma se continua a essere così chiaro nel PD non lo candidano più.

ALESSIO D’AMATO: Uno dei migliori assessori alla Sanità nella gestione del Covid. Speriamo che venga eletto Presidente della Regione Lazio e faccia dimenticare Zingaretti ai romani.

Il termovalorizzatore a Roma con me si farà; ottima la candidatura della Moratti in Lombardia.

“Sono favorevole al termovalorizzatore per la Capitale. E’ un’opera come ponte San Giorio a Genova, un’opera pubblica. La Regione deve aiutare il sindaco a risolvere il problema dei rifiuti”. Così il candidato alla Regione Lazio e assessore alla sanità, Alessio D’Amato, a Un giorno da pecora.D’Amato, dopo avere “rivendicato la sua storia di militanza nel Pci”, ha ricordato il suo rapporto di “stima con Calenda” e ha giudicato “un’ottima candidatura” quella della Moratti in Lombardia.

Ottimo. Ma se continua a essere così chiaro nel PD non lo candidano più. Ma Come candidato pd dura minga no? POI. Ora che ha fatto l’ endorsement per Calenda il pd romano gli farà la guerra poco ma sicuro. Bettini affila i cortelli. Nel PD bisogna fare attenzione a quello che si dice. Se non sono d’accordo i capibastone, rischi di bruciarti come succede sempre. Non puoi ribellarti alla ditta senza pagare pegno. La storia dovrebbe insegnare qualcosa. MA IO DEMOCRATICAMENTE E INNOCENTEMENTE . Spero che possa essere spunti di riflessione per coloro che nutrono pregiudizi ideologici, da qualunque parte provengano.Non ci dovrebbero essre pregiudizi ideologici nel PD sulle opere.Il PCI di Roma era il incardinato sulle grandi famiglie di palazzinari organiche al partito, come i Marchini. Alcuni sposano idee (se cosí le vogliamo chiamare) bislacche per puro calcolo politico. BRAVO D’AMATO. Bravo così si ragiona ,per una politica Progressista Riformatrice moderna. I tempi del signor dalle belle braghe Bianche . lasciamolo a Zingaretti Boccia Provenzano con il Guru Bettini. Da un compagno con 54 anni di tessere del partito.Bravo… Parlare con coraggio.. Roma e il Lazio, come la Lombardia stanno con chi risolve i problemi… I ciarlatani parolai resteranno a ciurlare nel manico.

ALESSIO D'AMATO: il termovalorizzatore a Roma con me si farà; ottima la candidatura della Moratti in Lombardia.Ottimo. Ma se continua a essere così chiaro nel PD non lo candidano più.

