Di corsa Bonaccini: la gestione Letta è fuori sincrono

Mai a dire le cose come stanno, ovvero che Letta è stato un insulso incapace. Altro che stai sereno…Come sempre, Matteo Renzi aveva ragione.

Gente vi siete mai chiesto! Che cos’ e’ il Pd e cosa vuole …Lo sapee? Penso di no.E’ soltanto una massa amorfa ed eterogenea che pretende di stare ai primi banchi ma non ne ha le qualita’…E’ un ritornello imparato a memoria…E’ la rincorsa al potere per il potere..E’ l’ipocrisia di combattere odjo e violenza mentre sono i primi a diffondere odio e violenza…E’quell’agire dietro le quinte per colpire alle spalle l’avversario,non avendo la capacita’ di combatterlo politicamente…E’la brutta faccia della politica e la delusione di chi ci ha creduto, aggiugiamo! che dietro la nullità del PD c’é la inconsistenza del suo Segretario! come sritto. I problemi trascendono il segretario, e forse ormai è troppo tardi per recuperare, ma se una possibilità c’è ancora, l’unico candidato credibile è proprio Bonaccini. Ma per certi saro troppo pessmista.Ma il mio istinti mi dice che! Potranno mettere chi vorranno a capo della segreteria PD, cambierà poco o nulla, ormai il popolo italiano ha capito chi sono realmente lor signori, giocano a far finta di essere di sx ,e dalla parte dei meno abbienti,ma si è ormai ben capito che si tratta di sola finzione, e un partito finito, dovrebbe scomparire dalla scena politica.

Cambiare segretario sarebbe una toppa rispetto alla falla enorme aperta nel Partito Democratico che è di ricerca di ruolo, di sostanza, di ragione sociale.

Ne bis in idem, non due volte per la stessa cosa. Forse Letta, fra qualche mese, quando si terrà il sudato congresso del Pd si ripresenterà come segretario? Il sospetto lievita. Girando intorno alla stanza. Andamento lento delle procedure di cambio, intervallate dalla strategia mélange di relazione con le opposizioni. E una presenza assidua dei temi perdenti usati in campagna elettorale. Letta persevera dimenticando che ci sono un po’ di macerie. Mai raccolte.

Continua a dare l’immagine di un partito debole. Senza guida. Con gli elettori in fuga (i sondaggi relegano il Pd dietro ai 5 Stelle). Affaccendato a mettere insieme un patchwork dopato di piccoli equivoci senza importanza. Ha ragione il professor Ricolfi quando afferma che la sinistra nega l’esistenza stessa dei problemi che la gente sente come prioritari. E, infatti, la gestione Letta del partito va chiusa perché fuori sincrono su ogni dossier, a partire da quelli a lui cari, diritti e libertà, un permissivismo peloso, un faccia lei sbriga faccende.

Alcuni rapidi perché. Perché sui rave party Letta preferisce passarci sopra? Letta parli con gli organizzatori delle Feste dell’Unità, i permessi necessari, i controlli puntigliosi di Asl e vigilanza varia alla quale sono sottoposti. Perché deve esistere uno Stato a due facce, che ai volontari della politica, le Pro loco e le tante associazioni nel sociale, per fare iniziative pubbliche, devono produrre pile di analisi documentali mentre migliaia di giovani, consapevoli che da noi si pasteggia a ricchi premi e cotillon, possono appropriarsi abusivamente di strutture non loro, pericolanti, strombazzando musica a palla, self service di droga a fiumi e via andare?

Perché c’è chi occupa case e non le lascia, di fronte agli occhi inerti di tribunali e forze dell’ordine? Perché ci stanno quartieri dello spaccio e del baratto illegale di case (il Pd non si occupa da decenni di case popolari)? Tra il popolo della sinistra prevale la linea dura sugli sbarchi. Perché per soccorsi in mare, porti chiusi e immigrazione clandestina (problemi che toccano i più deboli, quelli delle periferie dove il Pd è wanted) si vuole perseverare con strumenti che non hanno prodotto nulla, sbandierando l’appoggio dell’Europa alla ridistribuzione che non c’è?

E poi la nostra accoglienza pelosa, disordinata e ipocrita, che alimenta per lo più vagabondaggio e criminalità, disinteressati a una riforma che permetta l’ingresso ordinato degli immigrati dando loro diritti (e doveri) indispensabili per una convivenza civile? Ha senso stare in Europa e discutere le scelte da compiere (la Germania va per suo conto, Macron fa il rubamazzo)? Non è che hanno ragione coloro che tanto non conta votare poiché alla fine decide tutto l’Europa? A proposito di sovranismo e di nazione, è qui che il Pd ha ceduto, non ha compreso che i patti di fedeltà non si onorano abbassando il capo e scandire a voce alta ‘obbedisco’. Trascurando addirittura l’appartenenza alla famiglia socialista europea. Qualche telefonata tra i leader, smunti, della socialdemocrazia non avrebbe inasprito l’escalation del conflitto russo-ucraino e la crisi economica. Capisco, meglio affidarsi alla scuola degli esami che non finiscono mai (qui Letta e Meloni, Pd e Fratelli d’Italia sono speculari) intrisa di muta fede di atlantismo e risposte sull’affidabilità figlie di un’altra epoca.

Ofelè fa el to mesté, ciascuno si occupi delle cose di cui è realmente competente. Il Pd si affretti ad avere un nuovo segretario (la prossima assemblea del partito anticiperà i tempi del Congresso, ma è già ritardo extralarge). Perché oggi non c’è leadership e strategia dialettica capace di rimotivare e ritrovarsi. Con i rancori, contro Renzi, sempre lui, non si fanno né alleanze né politica. Per le elezioni regionali del 2023 il Pd nel Lazio è con Calenda, in Lombardia con Conte. Il teorema Letta, l’opposizione fish&chips, è dimostrato. Perdere e fare passerella, ha scritto argutamente Giuliano Ferrara. Tentennamenti, ritardi, vai avanti tu che a me viene da ridere. Un fantozziano ‘batti lei’ che, sommato a come Letta sta gestendo le cariche riservate alle opposizioni, ha creato il vuoto nel cammino comune di coloro che avversano il centrodestra. Il partito è diviso. Incontrollabile nei comandi dei maghi dell’insuccesso, li ha definiti Natalia Aspesi. L’ala riformista ex renziani e margherita da una parte, la sinistra da Provenzano a Orlando, ovvero “ritrovarsi sulla linea di Goffredo” (Bettini, n.d.r.), definizione di Conte, quelli che “io non sono iscritto”, Schlein (a proposito, se si candida a condurre il Pd è opportuno che prenda la tessera), e i capi regione, De Luca ed Emiliano, che si credono loro i legittimi segretari del Pd, o l’inzuppata dei sindaci nuove proposte ghe pensi mì alla Nardella.

Il più grande partito di opposizione ha in Stefano Bonaccini il candidato più spendibile per la segreteria. Sanguigno, tradizione di sinistra-comunista dietro le spalle, la scuola emiliano romagnola degli eccellenti amministratori, uno del popolo, di famiglia umile. Ha davanti degli ostacoli. Non è in Parlamento. E se non sei in aula a presidiare la politica difficile reggere. Non si tengono i gruppi. Che per altro sono frutto di alchimie correntizie che hanno in animo di decidere loro il futuro segretario. Se Bonaccini ha l’intenzione di muoversi solo, senza accordi con i capibastone, dubito, per com’è messo oggi il Pd, riuscirà scalare il partito.

Sia chiaro, cambiare segretario e mettere quello che infonde più note di voler fare, Bonaccini appunto, sarebbe una toppa rispetto alla falla enorme aperta nel Pd che è di ricerca di ruolo, di sostanza, di ragione sociale perfino mi spingo a dire di utilità di partito, ora termosifone spento. Però se non si procede per tentativi, intuizioni, alternative veloci, di magnifiche sorti e progressive non ce ne sono. La sola certezza è provare prima del rompete le righe. Definitivo.

