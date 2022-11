Enews di MATTEO RENZI. | Non è il Mostro2 la vendetta, ma vi piacerà

Mentre i leader mondiali tornano a parlarsi di persona al G20 di Bali, fatto molto positivo, il pianeta raggiunge la cifra record di 8 miliardi. Ma ciò che dovrebbe far riflettere è la curva demografica europea, totalmente piatta rispetto ai paesi emergenti. Stiamo discutendo da giorni di qualche centinaio di migranti mescolando crudeltà e demagogia e non ci rendiamo conto che il problema del nostro paese è il combinato disposto tra emigrazione (non immigrazione) e bassa natalità.

A proposito. Inizio non brillante del Governo su questo tema:

Alla fine sono sbarcati tutti. Dunque il Governo Meloni ha dato vita a uno show crudele e inutile. La gestione dell’immigrazione è un problema serio, in tutto il mondo. Se vogliono confrontarsi in Parlamento, ci siamo. Se pensano di essere ancora in campagna elettorale, auguri.

PS: Stavolta Giuseppe Conte l’ha azzeccata. Ieri ha detto: “non sto con Renzi perché ho una storia diversa, perché ho dei valori diversi.” Ha ragione. Lui ha firmato il decreto Salvini per chiudere i porti, io ho firmato il decreto sulle unioni civili. Lui ha introdotto il reddito di cittadinanza, io Industria 4.0. Lui ha voluto i banchi a rotelle, io il JobsAct. Lui si è definito sovranista e populista, io credo negli Stati Uniti d’Europa e nella politica. Stavolta Conte ha ragione. Lui e io abbiamo storie e valori diversi. E io ne vado orgoglioso.

