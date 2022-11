Enrico Montesano espulso dalla Rai.

Certo che indossare quella sua maglietta della X Mas, con la chiara scritta dannunziana sul retro, non sarebbe dovuto passare inosservato, perché come appare chiaro, quella maglietta è passata sotto gli occhi di parecchie persone, ma nessuno ci ha fatto caso…

Allora io vorrei tornare indietro nel tempo e pormi la domanda principale, cioè perché Enrico Montesano è stato invitato alla trasmissione “Ballando con le stelle”?? Perché che sia stato un attore comico famoso e apprezzato, lo sapevamo tutti, che sia stato un parlamentare candidato con il partito di D’Alema, sapevamo anche questo, ma poi è diventato una specie di esaltato antiscienza, colui che per mesi ha lottato contro i vaccini e contro l’obbligo del green pass. Era davvero necessario invitarlo in questa trasmissione, dove ormai pare che il trash sia ciò che fa apprezzare meglio la trasmissione e il ballo ormai non conta più nulla??

Ma siamo sicuri che sia così?

Siamo sicuri che uno che indossa la maglietta che ci ricorda il periodo più buio della nostra storia, sia simpatico e divertente??

Ad ogni modo trovo giusta anche la riflessione di Mentana, che reputa l’espulsione di Montesano un po’ eccessiva, anche perché nelle nostre trasmissioni televisive, ogni settimana siamo costretti ad ascoltare chi difende Putin dall’inizio dell’ invasione dell’Ucraina e ci vuole convincere di quanto sia stato sbagliato aiutarne la resistenza… ecco a proposito di “Resistenza” quella vera… magari sarebbe meglio evitare decisamente di invitare in Rai qualsiasi personaggio del genere? Perché a questo punto la Berlinguer non è da meno della Carlucci nel cercare audience alla ricerca del peggio del peggio..

QUESTO POVER UOMO non è solo asino, è anche colpevole, perché questo povero uomo in evidente declino cognitivo e in stato confusionale andrebbe aiutato a non fare danno. Perché nessuno gli ha detto di non fare cazzate?

PERQUESTO! Io penso che possa essere stato ignorato prima di proposito, per mandarlo in onda e sollevare dopo il polverone di cui tutti ne avrebbero parlato e ricavare cosi un po’ di audience alla trasmissione.

Trasmissioni come questa, dove il ballo è una scusa, presentano un parterre di giudici rissosi e pettegoli, trash alla stregua di molti show di mediaset di cui qualcuno ha incolpato del declino culturale dell’italiano medio. Per la RAI persevare in queste pagliacciate è una grave responsabilità ..

Quello che mi dà molto da pensare non è la storia in sé ma il fatto che non ci sia tra gli autori, i conduttori, il regista, i cameraman, i truccatori, costumisti, parrucchieri, funzionari nessuno che sappia cosa sia stata e cosa rappresenta la Decima Mas.

Il video andato in onda non era una diretta ma il diario settimanale delle prove e chi ha montato le immagini al pari di chi ha approvato la messa in onda e al pari quelli elencati sopra è un asino tra gli asini.

Montesano passato dai comunisti ad alleanza nazionale, passando per il movimento anarco capitalista fino alla maglietta della decima mas, non è in nulla diverso da cantautori e registi passati da rivoluzioni proletarie varie ed eventuali all’adorazione per Conte & grillo o dal mito dell’URSS alla meloni o da quelli che votano LETTA e la BONINO arcinconvinti di essere di sinistra.

È tutto conseguenza di quella roba che negli anni ’90 ci vendevano come meravigliosa: la fine delle ideologie. Noi viviamo in un mondo dove ogni punto di riferimento culturale, politico, ideale è stato disintegrato, chi vuole ne prende pezzetti, li appiccica alla rinfusa, ottenendo figure mentali informi, che non significano nulla e con queste cerca disperatamente di interpretare la realtà, fallendo miseramente.

Non si tratta di una lunga serie di eccezioni, di stranezze, è la regola nell’universo ideale liberista.

Enrico Montesano espulso dalla Rai. Certo che indossare quella sua maglietta della X Mas, con la chiara scritta dannunziana sul retro, non sarebbe dovuto passare inosservato

