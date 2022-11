Un piano Marshall che non sarebbe altro che migliorare i canali per meglio derubare le risorse idrocarbure africane e, tutto ciò ha permesso l’invasione cinese seguita dai russi che avranno conseguenze gravi anche sull’economia europea .Più di 400 anni di mensogne,sfruttamenti e manovre anti culture, vi hanno tolto qualsiasi forma di credibilità. Il centrodestra italiano da sempre sproloquia di “piani Marshall”. L’inventore di tale retorica è Berlusconi in persona, ai tempi per la Palestina. Tanto dirlo costa poco, i soldi principalmente son degli altri, e sanno benissimo che non si farà. Poi puntualmente tagliano i fondi italiani alla cooperazione allo sviluppo.

L’Africa ha principalmente un problema di demografia fuori controllo a cui non può supplire, per ridurre la povertà, neppure una crescita economica a due cifre. Poi politica, instabilità eccetera da cui derivano tutti gli altri problemi. Persino il grande Macron durante la trasferta di qualche anno fa in Costa d’Avorio s’è lasciato scappare che un paese povero con un tasso di natalità di 6-8 figli a donna è destinato a restare povero. Se poi consideriamo che gli stati africani ne hanno le scatole piene del ricatto occidentale “vi diamo i fondi ma fate questa o quella riforma” non c’è da stupirsi se fanno sempre più business con cinesi e russi che non pongono condizioni mentre con noi fanno sempre meno affari e mandano sempre più migranti.

PERCIO. Risparmiateci la retorica del Piano Marshall per l’Africa

Quello di cui necessita il continente africano è un rapporto di genuina partnership bi- e multilaterale fatto di investimenti e scambi, oltre che di libera circolazione di persone e merci. Disegnare “aiuti” per tamponare motivi di scontento o dissidi europei o per tentare di non far partire chi “migra” ci farà tornare ogni volta al punto di partenza.

Quando emerge una disputa in Parlamento si propone subito una commissione d’inchiesta, quando le dimensioni del fenomeno da gestire sono di portata planetaria il consenso vira subito sulla necessità di lanciare un “Piano Marshall”, l’ultimo candidato per il salvataggio è il continente africano.

L’Africa ha oltre 1,3 miliardi di persone che entro il 2050 arriveranno a essere un quarto della popolazione globale con l’età media più bassa del mondo. Parlare di “Africa” è fare un torto a chi ci vive, non solo stiamo parlando di 54 stati indipendenti con sistemi politici e istituzionali molto diversi tra loro, ma abbiamo a che fare con decine di lingue ufficiali e migliaia di dialetti, culture, tradizioni, religioni e costumi differentissimi tra loro. In Africa c’è oltre il 60% della terra arabile incolta del mondo e giacimenti di ogni tipo di minerale – per non parlare del più alto tasso di biodiversità umana e vegetale del pianeta.

Un “mondo” che dovremmo studiare a fondo, conoscere nelle sue complessità e rispettare, e per certi versi onorare, dopo che per secoli lo abbiamo saccheggiato. Andrebbe valorizzato nelle sue risorse umane, naturali e culturali, e non “solo” aiutato per evitare che i problemi che lo interessano arrivino da noi.

Africa non è sinonimo di disperazione, desertificazione, discriminazioni e povertà Il Center for International Development prevede infatti che sette paesi africani saranno tra i 15 in più rapida crescita economica nei prossimi cinque anni. Il miglioramento dei sistemi educativi e l’aumento del commercio anche inter-africano stanno migliorando la vita di centinaia di milioni di persone. Il tasso di povertà continua a scendere mentre la migrazione intra-africana è in aumento stimolando imprenditorialità e investimenti. Giusto per fare un esempio di cose “incredibili”, all’inizio di novembre l’Uganda ha lanciato il suo primo satellite (l’Uganda, che sicuramente non brilla per democraticità, ha però una ministra per la scienza).

Da anni è in fase di negoziato un accordo che creerà la prima area di libero scambio a livello continentale generando benefici economici significativi per tutti i paesi che vi parteciperanno.

Certo in Africa restano “accesi” diversi conflitti e negli ultimi anni abbiamo perfine assistito al ritorno di colpi di stato militare, certo la democrazia e il pieno godimento dei diritti umani restano una realtà per poche regioni e le opposizioni fanno fatica a vincere elezioni un po’ dappertutto, ma esistono, come esiste una società civile vivace con mezzi di comunicazione tanto creativi quanto aggressivi nei confronti del conservatorismo delle classi dominanti.

Anche per tutti questi motivi l’Africa di oggi non è nelle condizioni economiche o strutturali in cui era l’Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale quando gli USA decisero di organizzarci il futuro. È vero che “piano Marshall” è un’espressione usata come sinonimo di aiuto e/o attenzione, ma quello di cui necessita l’Africa è un rapporto di genuina partnership bi e multilaterale fatto di investimenti e scambi, oltre che di libera circolazione di persone e merci. Una partnership per il futuro di chi in Africa vive e ci vuole restare e di chi, magari da altrove, vuole andare a costruirsi una vita. Disegnare “aiuti” per tamponare motivi di scontento o dissidi europei o per tentare di non far partire chi “migra” ci farà tornare ogni volta al punto di partenza.

Negli ultimi 20 anni, solo la Germania ne ha preparati una decina di Piani Marshall per l’Africa – l’ultimo un paio d’anni fa. A quanto pare però o questi pani non bastano, oppure sono disegnati secondo logiche che non tengono di conto della complessità di avere a che fare con 54 governi la cui legittimità spesso è claudicante e che nella stragrande maggioranza dei casi sono in competizione, se non in conflitto, tra loro.

Esiste una soluzione? Esiste la reputazione.

A febbraio del 2020, nei giorni in cui l’Associazione Luca Coscioni teneva il suo VI Congresso Mondiale per la Libertà di Ricerca Scientifica presso la Commissione dell’Unione africana ad Addis Abeba, l’intera Commissione europea si incontrava con l’istituzione gemella africana in quello che sembrava un cambiamento di approccio e relazione tra i due continenti. Di lì a poco, purtroppo, il mondo sarebbe entrato in lockdown per via della pandemia e tutti i buoni propositi del summit etiope sarebbero andati a cozzare con la necessità di proteggere l’Europa dal virus.

Malgrado progetti di cooperazione sanitaria dai nomi altisonanti presentati in conferenze online alla presenza delle massime istituzioni internazionali, al 10 luglio 2022 solo il 21% della popolazione africana aveva terminato il primo ciclo di vaccinazione. Anche se durante l’estate le cose sono migliorate, il progetto COVAX non è riuscito nell’intento di immunizzare l’Africa mentre da noi si distruggono oltre un miliardo di dosi di vaccino perché scadute.

Le mancate promesse sui vaccini sono giusto un esempio dell’atteggiamento che viene costantemente tenuto nei confronti dell’”Africa”. Si fanno promesse, principalmente di prima assistenza, senza però organizzarsi per mantenerle o rendere effettive.

Oltre ai fondi della Commissione, la quasi totalità degli Stati Membri dell’Unione europea ha progetti di cooperazione e sviluppo con l’Africa. Spesso, all’interno di uno stato, ci sono centinaia di iniziative di cooperazione decentrata; per anni tutto è andato avanti non solo senza una strategia complessiva ma anche senza un coordinamento efficace, spesso con finanziamenti che sono andati a progetti il cui impatto non era calcolato sulle necessità dei beneficiari ma sugli interessi dei benefattori.

Un cambio di strategia nei confronti dell’Africa ha sicuramente bisogno di put one’s money where one’s mouth is cioè di tradurre le parole in fatti. Ma prima di prevedere delle risorse da destinare a progetti vecchi e nuovi, occorre selezionare non solo quali iniziative, ma anche quali interlocutori. Se l’Unione europea ha aperto procedure sanzionatorie nei confronti dell’Ungheria per le violazioni dello Stato di Diritto, come potrà avere a che fare coi governi di Libia, Sudan, Tunisia, Egitto, Eritrea o l’Etiopia, giusto per citare quelli da cui arrivano più “migranti”? In quei paesi quotidianamente vengono violati i diritti umani (anche) dei cittadini di residenza, quale speranza ci può essere che i soldi che verranno elargiti andranno a migliorare le condizioni di vita in quelle zone tanto da scongiurare la fuga o il passaggio verso il nord?

Prima di farsi venire l’idea dell’ennesimo summit Europa-Africa occorre occorrerebbe valutare, insieme alla Banca Mondiale, l’FMI, FAO, PAM e, almeno, gli USA chi finanzia cosa, dove, come e, forse ancora di più, con quali risultati. Cina e Russia, ma anche Turchia e India hanno centinaia di progetti in corso che rarissimamente vanno a vantaggio delle popolazioni o delle infrastrutture dello Stato, più spesso, oltre ad arricchire l’establishment dei paesi donatori, servono a consolidare il potere dei regimi più autoritari.

L’Africa va ingaggiata politicamente con dinamiche di scambio e non imposizione dall’alto perché così facendo non si raggiungeranno le società che, almeno in teoria, si vogliono “aiutare a casa loro”.

