Errore o provocazione che sia, i missili russi in #Polonia sono l’ennesimo atto scellerato della #Russia di cui prima o poi #Putin sarà chiamato a risponderne.

In una giornata in cui l’Ucraina è stata pesantemente attaccata, è stato colpito anche il territorio polacco. Solidarietà alla Polonia, la Russia cessi l’aggressione: il pericolo di escalation è più evidente che mai.

Quasi cento missili, lanciati nella sola giornata di ieri dai russi contro l’Ucraina. 73 sono stati intercettati dalla resistenza ucraina, ma gli altri sono arrivati a destinazione. Probabilmente i residui del missile caduti sul confine polacco, sono dovuti alla contraerea ucraina. Un incidente, una casualità, non c’è la volontà della Russia di aggredire un paese Nato. Questa è la conclusione a cui anche il governo polacco è dovuto arrivare dopo ore di tensione… Ma è l’intelligenza, la correttezza, la responsabilità dell’Occidente che è servita, e non può nemmeno essere paragonata alla follia e all’incoscienza della Russia. In quel confine i polacchi forniscono energia agli ucraini dato che i missili stanno distruggendo ogni infrastruttura. Volevano colpire proprio in quel punto…

Per cui aspetto i commenti dei nostri difensori putiniani, con delle pazzoidi ragioni giustificative, che possibilmente daranno la colpa all’Ucraina per questo incidente, visto che si sono difesi.

Le navi russe pare siano state caricate con centinaia di missili. Dopo essere stati costretti a lasciare Kherson questa è la risposta, ecco chi sta cercando la pace.

Errore o provocazione che sia, i missili russi in #Polonia sono l’ennesimo atto scellerato della #Russia di cui prima o poi #Putin sarà chiamato a risponderne.SONO CON L’AQCUA ALLA GOLA BASTA GUARDARE KHERSON; E HO DETTO TUTTO! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo