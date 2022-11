La notte dell’incubo che si materializza, poi parla Biden: “Improbabile che in Polonia siano missili russi”

I missili arrivano in Europa. Tutti predicano calma.

Per la prima volta la guerra sconfina in territorio Nato: due missili esplodono in Polonia, vicino il confine ucraino. Mosca e Kiev negano all’unisono: non sono nostri. Varsavia, gli Usa e l’Occidente tutto ci vanno cauti: l’articolo 5 del Patto atlantico resta nel cassetto. Nessuno vuole la terza guerra mondiale

L’ipotesi della contraerea ucraina, mentre si indaga ancora. Per Zelensky “è un messaggio russo al G20”. Per Mosca “qualcuno vuole provocare uno scontro Nato-Russia”. E la Polonia intende chiedere l’attivazione dell’Art.4 del Trattato Nato.

È il tardo pomeriggio di ieri, 15 novembre, quando arrivano le prime, frammentarie, notizie. Ci sono state alcune esplosioni nella cittadina polacca di Przewodów, poco al di là del confine con l’Ucraina, precisamente a meno di dieci chilometri dal confine ucraino, a nord di Leopoli. Rimangono uccise due persone. Secondo una fonte d’intelligence americana, citata dall’agenzia di stampa Associated Press, le esplosioni sarebbero state causate da due missili russi.

Ma pensate veramente che si prende per oro colato ciò che appare? Di sicuro gl’italioti per indole e tutti gl’altri per convenienza. Sapete quanti hanno cercato di spacciare la me@da per oro colato? Tanto se avessero voluto, questa mattina si sarebbe parlato della decimazione russa…in Russia da parte USA, che ha la capacità e determinazione. Immaginate il contrario, cosa sarebbe successo… Minaccia imminente scontro militare Nato- Russia… Crollo delle borse e Dell economia… Panico generale… Suvvia Biden ha affermato una verità razionale, e lo avrebbe detto anche se il missile fosse stato russo.

