Migranti, Renzi: “Nostro problema è combinato tra emigrazione e bassa natalità”

Mentre i Leader mondiali sono tornati a parlarsi di persona al G20 di Bali, fatto molto positivo, il pianeta raggiunge la cifra record di 8 miliardi.

Ma ciò che dovrebbe far riflettere è la curva demografica Europea, totalmente piatta rispetto ai Paesi emergenti.

Stiamo discutendo da giorni di qualche centinaia di migranti, mescolando crudeltà e demagogia e non ci rendiamo conto che il problema del nostro Paese è il combinato disposto tra cui emigrazione (non immigrazione) e bassa natalità.

A proposito, inizio non brillante per il governo su questo tema: la gestione dell’immigrazione è un problema serio, in tutto il mondo.

Se vogliono confrontarsi in Parlamento ci siamo, ma se pensano di essere sempre in campagna elettorale, auguri.

Intanto molti Amministratori stanno entrando a far parte della grande Famiglia del Terzo Polo: tra i tanti segnalo il bravissimo Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini

Matteo Renzi

Hai ragione Renzi!!! Il problema grave è la bassa natalità europea e soprattutto italiana!!!! L’ Africa è un continente che scoppia e in più si fanno guerre tra loro…..Dove vanno i tanti profughi e sopratutto chi cerca una vita migliore per i propri figli??????? Lì l’ età media degli abitanti è 17 anni……e si sa che i giovani cercano posti più adeguati dove vivere e lavorare!!!!!! Caro Salvini….sai quanti navi di immigrati dovrai fermare????? Una flotta, un esercito, una miriade di gente che vuole un posto dove vivere meglio!!!!!!

Io nonostante ormai sia passato un po’ di tempo continuo a chiedermi come gli italiani abbiano potuto cadere così in basso, tanto da votare simili personaggi… siamo passati dai 5S a quelli del disastro del 2011… è incredibile…Come era prevedibile quest’ accozzaglia mostra i propri limiti in tutto. Del resto cosa aspettarsi da incompetenti ed incapaci? Aspettiamo qualche miracolo…e se si avvera caro ITALIANO, va usata la buona politica e non questo becero populismo che non porta a nulla ma serve solo a mascherare i grossi problemi italiani che questo miserabile governo non è in grado di affrontare.

La Meloni & Co. Stanno mascherando i veri problemi, affrontando falsi problemi, tutto per accontentare coloro che li hanno votati sembra che il dramma sia solo sull immigrazione ……come ha detto Matteo, non siamo più in campagna elettorale, ma la cosa che mi fa stare più male è come tanti italiani abbiano potuto votarli: tutto questo ha dell’incredibile e mi fa pensare che l’Italia sia un paese senza speranza…certo la verita fa male, ma è la realtà… Mattarella, Renzi e speriamo Draghi, sono la stella polare per il nostro disgraziato Paese… che sta vivendo lo stesso incubo del 2018, a causa di una parte degli italiani al voto…altro che Governo di alto profilo, qui abbiamo un governo di vecchissimi personaggi, riciclati da governi berlusconi, dalla Sanita, agli interni, alla Pubblica Amministrazione, e via dicendo, la nostra fortuna è avere il Presidente Della Repubblica Mattarella un baluardo della Democrazia e della Diplomazia. Buona giornata con un abbraccio affettuoso e avanti con Matteo senza mollare mai SempresoloconMatteo e TerzoPolo

I Leader mondiali si sono incontrati per affrontare diversi temi che riguardano tutti i Paesi, soprattutto l’aumento della popolazione che raggiunge gli 8 miliardi e nel 2040 circa, sono previsti 9 miliardi, questo aumento soprattutto per i Paesi più poveri. La nostra Italia è da anni che la natalità è sempre più scarsa rispetto altri Stati europei, ma questo rischio riguarda anche il resto del nostro Continente. Aldilà dell’arrivo dei migranti per i quali si devono rivedere gli accordi di Dublino, i nostri giovani emigrano per trovare un lavoro che soddisfi in particolare , un entrata economica , insomma i temi sono tanti da affrontare. Alla nostra Casa stanno arrivando nuovi “inquilini” e per noi è una grande soddisfazione, perchè noi RIFORMISTI di ITALIA VIVA ORA TERZO POLO domani Renew Italia facciamo FATTI e gli attuiamo come abbiamo dimostrato nel passato poi bloccati per interessi di bottega.. Buona giornata Amici!!

