Milano, Italia.Il pasticcio in Lombardia accelera il lento cammino del Pd verso l’inevitabile disfatta civile e politica

BRAVO PD, SCONFITTA PRENOTATA ANCHE IN LOMBARDIA.Provo un senso di disagio a leggere le cronache politiche sulla candidatura di Letizia Moratti alla Regione Lombardia con il terzo Polo di Calenda e Renzi, oltre naturalmente alla sua lista civica LM. Disagio che diventa sconforto di fronte al rifiuto pregiudiziale, al quasi-scandalo di Dem e commentatori aggregati, per la sua esplicita richiesta di sostegno, i “No, no e poi no! È una figura di destra e mai avrà i nostri voti!”. Benissimo, viva la coerenza. Ma siamo ancora lì? Alla coazione a ripetere ideologica che ha portato il buon Letta al baratro elettorale? Siamo ancora alle fumisterie strategiche sulle alleanze alla Bettini, che “O Cinque Stelle o morte”, con il bel risultato che abbiamo visto ai tempi di Zingaretti e del Conte 2? Adesso in realtà le cose stanno un po’ diversamente, dopo la svolta “contiana” degli ex-grillini. Il “campo largo” lanciato da Letta si è rivelato un petardo bagnato ed è caduto vicino ai suoi piedi senza neppure uno scoppiettio. Dunque ora tutto ciò che resta è un’asfittica strategia di coalizione, che di fatto ha un solo interlocutore, l’Alleanza Verdi e Sinistra di Bonelli e Fratoianni. Ovvero la stessa identica formula elettorale che ha portato diritti alla disfatta del 25 settembre e al governo Meloni. Ma contro ogni evidenza, si rilanciano testardamente le primarie di coalizione per scegliere un candidato di area.

L’ennesimo pasticcio insomma, dietro al quale si scorge però con desolazione un tratto caratteriale devastante per l’area progressista. Cioè l’odio insanabile di Letta per Renzi, il rancore mai sopito per il famigerato “stai sereno” con il quale il Machiavelli di Rignano sull’Arno nel febbraio 2014 – ma con il voto unanime della Direzione PD – cacciò dal governo il povero professorino. Lo stesso odio, è facile pensare, che ha indotto Letta a scegliere appunto Fratoianni come alleato elettorale, chiudendo la porta in faccia a Calenda-Renzi con il risultato che s’è visto.

E’ vero in politica quasi mai due più due fa quattro, ma se si tirano le somme delle percentuali di voto, il 19,1 del PD (alla Camera) più il 7,8 di Azione di Calenda dà un totale del 26,9 per cento, superiore al 26 di Fratelli d’Italia. L’alleanza con Fratoianni ha dato invece come sappiamo il 22,7. Punto. Però vuoi mettere che purezza, che coerenza politica? Qui in realtà di politico non c’è nulla, quale purezza, su quali obiettivi? Piuttosto solo un pregiudizio, che ancora si lega all’antico e perdente slogan “Pas d’ennemis à gauche”, niente nemici a sinistra, cui si somma appunto un inconfessabile dato caratteriale, ben radicato nella tradizione della sinistra italiana: piuttosto che darla vinta all’alleato scomodo, preferisco perdere. A questo siamo, cari compagni (compagni? Ma quando mai?). A questo è ridotto il coacervo di potentati, di capi-corrente, senz’anima e senza idee che è oggi il PD, anche sulle prossime regionali in Lombardia. Invece di urlacchiare alla lesa sinistra, perché non si apre un tavolo di trattative – politiche appunto – con la Moratti, ponendo precise condizioni di programma, ad esempio sulla sanità e su un riordino dell’esasperata privatizzazione che ha portato alla tragedia del Covid? Perché invece di scagliare anatemi, non si va dalla Moratti a vedere le sue carte? Ripeto, perché si dice no, senza neppure tentare un’ombra di trattativa? Lei ha detto chiaramente dimettendosi che non vuole aver più nulla a che fare con la giunta regionale di centrodestra di cui era vicepresidente. Non basta, nel nome del padre partigiano ha dichiarato di non riconoscersi più in una coalizione nazionale, che pure sembrava volerla coinvolgere nel governo, e che invece ormai è solo “destra e basta”. A me non sembra poco. Vogliamo vederla in ginocchio a cospargersi il capo di cenere, in una specie di auto da fe politico? Forse è meglio ricordare una formula scontata, ma mai smentita: in Italia – e non solo – le elezioni da sempre si vincono al centro, non a sinistra, oggi più che mai. Il guaio è che ai grandi sacerdoti della purezza non interessa vincere, gli basta solo pensare di aver ragione. Ai sacerdoti della sinistra ex-comunista il fantasma del massimalismo continua ad aleggiare intorno, come lo spettro di Banquo a Macbeth. Per alcuni di loro la parola centro resta anatema, come era anatema la parola socialdemocrazia, salvo poi ora issarla sugli altari, senza costrutto peraltro, progettuale e di idee. Le hanno presenti queste verità amare? Spero di sì, perché nel frattempo gli elettori se ne sono andati da tutt’altra parte. Senza il voto dem difficilmente Moratti scalerà la presidenza della Lombardia, tantomeno riuscirebbe a scalarla da solo, fuori della roccaforte milanese, un del tutto ipotetico candidato sinistra-dem, che ad oggi neppure si profila all’ombra del Resegone. Il presidente uscente, il leghista Attilio Fontana, già ricandidatosi, e il suo boss Matteo Salvini possono dormire sonni tranquilli: la corona ferrea regionale resterà sul loro capo.

Mentre la borghesia mianese filo dem si interessa alla Moratti candidata nel Terzo Polo, il partito si allea con gli inesistenti Cinquestelle e ignora l’ultima e coraggiosa occasione riformista offertagli da Pierfrancesco Maran.

Lombardia, Italia. Metafora del dilemma che attanaglia il Partito democratico. C’è un destra forte, che da trent’anni governa la Regione: «E noi che facciamo? Ci rinchiudiamo in noi stessi?», si chiede Pierfrancesco Maran, Pd, riformista, validissimo assessore della giunta Sala, recordman di preferenze alle comunali dell’anno scorso, dunque molto stimato e seguito nella sua Milano, appoggiato da molti sindaci come Giorgio Gori.

Maran è uno che vorrebbe provare a giocarsela, almeno provando a far stare il Pd in campo. Scartata la strada anche solo di una verifica della candidatura di Letizia Moratti – ci torneremo – c’è dunque questo riformista milanese che si trova a doversi far largo tra le trappolette e i sussurati veti di dirigenti milanesi e nazionali (i soliti Dario Franceschini, Enrico Letta, Nicola Zingaretti e compagnia) nel quadro di una battaglia interna nella quale Pierfrancesco Majorino, campione della sinistra Pd, apre a un Movimento 5 stelle che in Lombardia conta poco, ma tant’è. «Per superare quest’impasse ci vogliono le primarie – ci dice Maran – e la cosa buffa è che è sempre stata la sinistra a chiederla ma questa volta no».

Perché non far decidere la gente, non si capisce. O meglio, si capisce. È la continuazione del meccanismo delle liste bloccate con altri mezzi: «Si decide tutto nelle stanze segrete dei partiti, e vale per tutti i partiti, intendiamoci. Sono potentati senza consensi. Ma i riformisti per vincere hanno bisogno della partecipazione e molte volte le primarie hanno generato proposte vincenti malgrado i pronostici della vigilia. Io sono in campo per sbloccare una situazione incredibile che ha visto i no di Beppe Sala, di Giuliano Pisapia, nomi talmente forti che, quelli sì, non avrebbero avuto bisogno delle primarie, ma adesso è indispensabile ascoltare le persone anche per fare chiarezza».

C’era Letizia Moratti. «Se lei si ritirasse e si mettesse a disposizione di una nuova coalizione il discorso sarebbe diverso, certo è che noi non possiamo votare una persona che fino a venti giorni fa era nel centrodestra Io so anche che a molti elettori del Terzo Polo la candidatura della Moratti non è piaciuta molto».

Un ticket non è possibile, anche perché il candidato è uno. Eppure l’ex sindaca di Milano riceve ogni giorno gli endorsement più vari, ultimi quelli di un uomo non certo vicino al Terzo Polo come Nando Dalla Chiesa o di un grande giornalista come Ferruccio de Bortoli che parlando con il Foglio ha stigmatizzato lo «sdegnoso giudizio di classe» del gruppo dirigente nazionale e lombardo sulla Moratti, così che alla fine resta «la deriva alla Mélenchon».

Anche per questo Maran è in campo, per evitare questa deriva. Per evitare di espellere il Pd dal campo riformista sospingendolo sulle rive della testimonianza sociale per di più inquinata dalle tossine del contismo. Roma non lo appoggia, però. Quella Roma nazarenica che nel Lazio rompe con Giuseppe Conte dove è forte e lo cerca in Lombardia dove è debole. E non comprende che le primarie eviterebbero una spaccatura potenzialmente drammatica: «Io – dice Maran – sarei felice di votare il vincitore delle primarie». Non certo il candidato dei dirigenti.

In settimana si capirà qualcosa di più, se per sfidare la destra di Attilio Fontana il Pd sceglie il demo-populismo o il riformismo. È il grande antipasto della battaglia congressuale che si gioca in Lombardia, Italia.

Milano, Italia.Il pasticcio in Lombardia accelera il lento cammino del Pd verso l'inevitabile disfatta civile e politica

