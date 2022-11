Enews 843 DI MATTEO RENZI.

Il Mostro è in uscita con l’edizione aggiornata. Si tratta di una edizione economica a 9.90€ con 75 pagine nuove nuove. Lo trovate qui.

Dal 22 novembre lo trovate anche in libreria

Presentazioni fissate, al momento:

Lunedi 21 ci vediamo alle 18 in un luogo simbolico della giustizia fiorentina. Quello che un tempo era il tribunale, in Piazza San Firenze. La mia amministrazione riuscì a terminare un percorso pluriennale fatto di traslochi e spostamenti. E il rapporto con i magistrati fiorentini di allora fu un esempio di straordinaria collaborazione istituzionale. Chi leggerà il libro scoprirà che il modo di procedere di alcuni magistrati fiorentini è invece scandaloso. E ci sono alcune notizie inedite su questo…

Martedi 22 ci vediamo alle 18 a Roma. Sala Umberto. Sarà l’occasione anche per chiarire alcuni passaggi sulla incredibile storia dell’Autogrill (quando leggerete il libro su questo non saprete se ridere o piangere) ma anche sulle questioni politiche con le ultime ore del governo Draghi raccontate minuto per minuto come fossero una telecronaca.

Mercoledi 23 saremo alle 18 al Parenti di Milano. Milano è stata la città in cui ho fatto più campagna elettorale e nell’edizione aggiornata de Il Mostro troverete alcune storie inedite su quello che è successo durante la campagna e con la nascita del governo Meloni. Compreso il ruolo del più grande alleato della Meloni. Che non è Salvini, che non è Berlusconi ma è stato chiaramente Enrico Letta.

Venerdi 25 saremo a Genova, all’auditorium dell’acquario. Giorno non casuale: la mattina udienza Open, la sera ennesima denuncia da consegnare a Genova contro i magistrati fiorentini. Ne hanno combinata una talmente grossa che è incredibile come non si voglia procedere nei loro confronti! Nel frattempo chissà che succede all’indagine genovese sui PM del caso David Rossi, uno dei quali – ricordo – è uno dei miei grandi accusatori nel processo. Accusatore sicuro, grande non credo. Nel libro dimostro perché.

Stiamo attendendo la conferma ufficiale di Torino per il giorno 24. E abbiamo anche tante altre richieste, da tutta Italia, vedremo come organizzare le prossime tappe.

Nel frattempo:

Domenica prossima sono da Massimo Giletti

E poi in settimana farò qualche trasmissione TV e radio

E Domenica 4 dicembre ricordatevi l’assemblea nazionale di Italia Viva a Milano nella quale lanceremo la federazione con Azione e le prossime iniziative politiche

Di questioni politiche parliamo nella prossima enews dove inseriremo anche la prima anticipazione del libro. Un sorriso,Matteo Renzi.

Enews 843 DI MATTEO RENZI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo