MENTRE. Io sento ancora così drammatici quegli avvenimenti da non essere riuscito a guardare serenamente il film. Non sono riuscito a guardare tutte le puntate fino in fondo, mi disturbavano quelle rappresentazioni di politici, perché le sentivo ferocemente vere. Ma l’ultima puntata mi è piaciuta molto, il regista ha saputo rappresentare il doloroso epilogo, con grande delicatezza. E le immagini di repertorio erano perfette, per noi che le abbiamo vissute . Chissà forse era voluto questo brusco contatto con la realtà: ricordo ancora il silenzio spettrale di quella mattina nelle strade della citta. Però così non facciamo mai i conti con la nostra storia. Mai. La nostra storia si ferma al 45. Il resto è “va bene così”.Lo dico perché da Moro a Mattei a Craxi, non abbiamo mai davvero fatto i conti con quella Italia indipendente e socialista che ci ha permesso fino ad oggi di campare…Ce ne fossero di film così.Un’opera d’arte e pure pregevole sotto ogni aspetto. Poi, come davvero la liberazione di Moro avrebbe cambiato il corso della nostra storia è pura disquisizione, fantapolitica e divagazione nel campo delle ipotesi. Un film ben fatto che non ha la pretesa d’essere un docufilm ma una fiction a tratti anche ben documentata.

Basta dire che la figlia della vicina che avevo in casa di 17 anni e che a conclusione ieri sera ci ha chiesto: perché a noi italiani gli uomini migliori ce li hanno tutti ammazzati? Perché lo stato non ha fatto lo stato?

Per questo.Ho come la sensazione che anche per Esterno notte stia venendo fuori questa caratteristica dell’epoca in cui viviamo, per cui si guarda un film e si legge un libro aspettandosi di trovarci dentro una conferma alla propria tesi, una risposta chiara, un’ illuminazione folgorante.

Non parlo ovviamente di critiche circostanziate, quanto di alcuni commenti delusi che leggo qua e là, che risentono del solito clima da derby: i brigatisti sono bravi, no, sono cattivi e via tifando.

Pareri legittimi, a volte anche interessanti, ma che non tengono conto del fatto che certi film, alla fine, forse andrebbero visti per quello che sono.

Non leggo De Lillo per capire com’è andato l’omicidio Kennedy, così come non guardo Bellocchio per sapere che cosa volevano le BR. Li leggo e li guardo per vedere con i loro occhi per qualche ora.

Poi è vero, il caso Moro davvero è uno dei nostri traumi primari, e non ci potrà mai essere uno sguardo neutro che non ferisca qualcuno o che contempli ogni lato.

Con tanti difetti che ci ho trovato, e con varie perplessità, al di là di tutto, comunque, per me Esterno notte rimane un’opera d’arte, che mi parla a più livelli.

Ho come la sensazione che anche per Esterno notte stia venendo fuori questa caratteristica dell’epoca in cui viviamo, per cui si guarda un film e si legge un libro aspettandosi di trovarci dentro una conferma alla propria tesi, una risposta chiara, un’ illuminazione folgorante. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo