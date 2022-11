PIDIOTI e voi continuate a parlare di Renzi e Calenda… di liti… di problemi… e non vi accorgete che D’alema e Bettini hanno già venduto il PD.. boh… contenti voi… io guarderei meglio in casa PD… la notizia è che Renzi e Calenda non litigano e cresceranno … parecchio… ma basta aspettare giusto??? Aspettiamo.

Mentre in casa PIDIOTA cè chi lavora nel ombra, co i massoni PIDIOTI. Parlo del D’Alema e Bettini, e il vostro avocato del popolo il CONTE TACCHIA.

L’obiettivo di Conte&company , è chiaro da tempo. Mangiarsi quel che resta del PD in accordo con D’Alema, Bettini, Provenzano e company. D’altronde la vecchia ditta ha agevolato in maniera superba il compito a Conte portando il Partito Democratico alla sua sconfitta più rovinosa della storia democratica. Il colpo finale lo stanno conservando per il congresso. Congresso che non dovrà solo eleggere un segretario nazionale ma molto di più. C’è da stabilire una volta per tutte l’identità del PD. Chi siamo, per chi lottiamo e quali battaglie vogliamo portare avanti. Cosa e chi rappresentiamo. Passa anche da qui la nuova fase grillina con l’ex premier che, dopo aver archiviato la stagione dell’uno vale uno, guarda ora a sinistra pur senza mai definirsi di sinistra, e vuole mangiarsi quel che resta del Partito democratico, avvitato nelle discussioni interne, in attesa di un Congresso che rischia di acuire le tensioni piuttosto che rigenerarne l’identità. Con Stefano Bonaccini si sceglie il Primato politico del Partito Democratico, si sceglie un partito che è ben consapevole di cosa e chi vuole rappresentare. Posizioni chiare e nette, una forte identità riformista e progressista centrata su un progresso che si costruisce su giustizia ambientale e sociale, ecologia ed economia come pilastri fondamentali della nostra comunità. L’unica scelta di cambiamento in campo. Dall’altra parte con la vecchia ditta che vuole rifarsi il volto strumentalizzando Elly Schlein si continua sulla strada del “cambiare tutto per non cambiare nulla” e si guarda a Conte come punto di riferimento per distruggere una volta per tutte la comunità democratica.

SVEGLIA PIDIOTI Urge attivarsi velocemente per ricostruire un “movimento” nuovo, credibile, che parta dal basso, che si occupi dei temi importanti e prioritari. Non mollate ! Non siete soli. Cè Renew Italia che vi attende.

