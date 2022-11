PIDIOTI STATE SERENI. IN ITALIA VIVA E AZIONE NON SI LITIGA, ANZI Cè UN INTESA SUL DA FARSI PER IL BENE DEL ITALIA CHE CERTAMENTE VI SPAVENTA. E QUESTA SI CHIAMA INVIDIA. E L’INVIDIA & IGNORANZA.

L’invidia vi rode parecchio cari PIDIOTI, fatevi un po’ di autocritica e cambiate fonti d’informazione, perché vi stanno facendo il lavaggio del cervello con tutte le falsità che scrivono e che dicono.

Non avere capito chi sono gli avversari é un problema del P. D che avendoci escluso per gli amici 5* da incarichi ,si é tagliato passatemi il termine da solo le palle, dandoci una chiara dichiarazione di guerra ,che come sempre noi non porteremo avanti ,tanto siamo abituati ,a stare lontani da queste.beghe e vendette ,affari vostri noi ci siamo fatti una ragione, con chi non ci vuole non andiamo di certo,siamo capaci di fare politica seriamente ,senza dovere litigare con nessuno ,ognuno segua la propria strada ,se le teste al comando cambieranno con probabilità.E ci sarà comunione di intenti bene ,altrimenti ognuno a casa propria.

Calenda è stato costretto a ripublicare pubblicare un post, dopo che l’ennesimo giornalista, questa volta della Stampa, ha fatto illazioni sui rapporti tra Azione e ItaliaViva. “Da quando è iniziato il nostro percorso politico, non abbiamo mai litigato”, ha scritto Calenda, per chiarire il rapporto con Renzi. Paventare il litigio tra i due leaders, è la nuova strategia messa in atto dai dem, insieme all’accusa che il TerzoPolo vuol fare da stampella al Governo. Quindi per Letta la strada è opposizione dura senza se e senza ma, decidendo di stare fuori dalle riforme, salvo poi brigare con Meloni sulle vicepresidenze delle Camere, ottenute dando una mano per l’elezione di LaRussa.

Chi conosce appena un po’ Renzi, dovrebbe sapere che la politica la sa fare e che, al netto della campagna denigratoria, quando ci si mette i risultati li porta a casa. È questa la vera paura del PD, ha il terrore che quanto è accaduto in Francia, possa essere replicato in Italia.

La vera e unica novità è la nascita del partito social democratico che, nel medio termine, sottrarrà voti a destra e sinistra, per questo il nuovo schieramento politico fa paura, esso ha una notevole forza attrattiva, ora chi non condivide i vari Orlando, Speranza, Provenzano e i Bettini vari, sa che può trovare accoglienza nell’unico partito realmente riformista. I primi effetti si stanno già verificando, tanti amministratori e dirigenti locali del PD, hanno aderito ad Azione e a ItaliaViva e la prossima Federazione accellererà il processo. Quindi alla Ditta non rimane che screditare Renzi e non Calenda, che viene evidentemente giudicato meno efficace. È il disegno dell’ex segretario ad essere pernicioso, ha svelato lui stesso l’intenzione di svuotare la sinistra e la destra, di quanti non si riconoscono più nella vecchia politica. Al PD dilaniato dalle lotte interne e orfano di Conte, che va per i fatti suoi, non resta che identificare nemici contro cui scagliarsi e questo lo sa fare bene, con l’aiuto della stampa, di certi intellettuali e parte della magistratura. La politica non si fa incolpando altri e mettendo in atto il sistema Zan, che consiste nel sabotare un provvedimento, per poi addossare la colpa ad altri. Se il destino del PD è quello di farsi guidare da Boccia, Malpezzi e Serracchiani, è un destino segnato, senza politica e senza futuro.

PIDIOTI STATE SERENI. IN ITALIA VIVA E AZIONE NON SI LITIGA, ANZI Cè UN INTESA SUL DA FARSI PER IL BENE DEL ITALIA CHE CERTAMENTE VI SPAVENTA. E QUESTA SI CHIAMA INVIDIA. E L'INVIDIA & IGNORANZA.

