VORREI PARLARE DELLA SCELTA DEL PD DI CANDIDARE PER LA PRESIDENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA: PIERFRANCESCO MAJORINO. E come aprire un’autostrada proprio a Fontana. Una genialata.

VORREI PARLARE DELLA SCELTA DEL PD DI CANDIDARE PER LA PRESIDENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA: PIERFRANCESCO MAJORINO…Quando dico che quelli del PD non capiscono niente, non mi sbaglio, vero? La candidatura Majolino indebolisce i voti del centrosinistra e garantisce un favore enorme a Fontana,Perciò tale candidatura è la chiara espressione che sono i migliori “alleati” di fatto, concretamente delle TRE DESTRE (impresentabili) LOMBARDE….

PIDIOTI MORATI NO PERCHE E DI DESTRA! State dicendo che dobbiamo dare i voti e stabilire chi è più di destra? E accettare il “meno destra”? Ma cosa siete diventati? ma deve venire un giu meteorite per estunguervi ! AVETE LA MEMORIA DEL PESCE ROSSO.

In politica, si sa, la coerenza è una virtù poco presente e per questo le dichiarazioni coerenti con le proprie idee vanno apprezzate.

Per questo, di primo impulso, non critico le dichiarazioni di Letta quando rifiuta l’adesione del suo partito alla candidatura Moratti in Lombardia.

Che diamine, intende dire Letta, il PD è un partito di sinistra e non può accettare di essere presente in una giunta guidata da una storica esponente del centro destra lombardo, piuttosto meglio una candidatura perdente e la sconfitta elettorale.meglio il superleghista Fontana e il PD all’opposizione che una giunta Moratti con il PD in maggioranza (ed al governo, dopo 30 anni, della regione Lombardia).

Un pensiero nobile e coerente da apprezzare.

PERÒ.Però la coerenza va apprezzata quando è coerente. Non è che uno è coerente solo quando gli fa comodo, no?

Ed allora vediamo con chi ha governato Enrico Letta presidente del consiglio:

– ANGELINO ALFANO, (Forza Italia, polo delle libertà – FI+AN – Nuovo Centro Destra): vice presidente del consiglio e ministro degli interni.

– EMMA BONINO (partito radicale, Forza Italia, PDL): ministro degli esteri

– MARCO MAURO (FI, PDL): ministro difesa

-NUNZIA DE GIROLAMO (FI, PDL, NCD): ministro agricoltura

– BEATRICE LORENZIN (FI, PDL, NCD, AP, attualmente PD): ministro della salute

Poi ci sono i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio:

– WALTER FERRAZZA (FI), SABRINA DE CAMILLIS (FI, PDL, NCD, AP), MICAELA BIANCOFIORE (FI, PDL, Coraggio Italia), GIANFRANCO MICCICHÈ (FI, PDL, ed altri partiti minori della destra), GAETANO QUAGLIARELLO (FI, PDL, NCD ed altri), GIAMPIERO D’ALIA (CCD, NCD, UDC).

Ed infine alcuni sottosegretari di peso:

– ALBERTO GIORGETTI (AN, PDL, NCD, FI) alle Finanze

– JOLE SANTELLI (FI, PDL, deceduta quando era presidente della Calabria per la destra) al Lavoro

– CIRILLO MARCO FLAVIO (FI, PDL, già Presidente di Finlombarda processato – e spero assolto – per corruzione) all’Ambiente (Ministro Orlando)

VI BASTA! SE VOLETE POSSO ANDARE AVANTI CON QUESTO TIPO DI COERENZA!

OK cè pure da amettere, sempre per coerenza che. Il PD e FI entro due anni non esisteranno più . Il primo si spaccherà in parte col Terzopolo in parte coi 5S . Il secondo dipende da quanto vivrà Berlusconi ( nn gli auguri la morte è solo una riflessione ) ma in ogni caso ha già iniziato a spaccarsi . E andrà in grossa parte col Terzopolo .

Dopo aver rigenerato Conte, aver dato la maggioranza a Meloni, fatto eleggere La Russa a presidente del Senato, ultimo capolavoro volete rigenerare Salvini in Lombardia!! Coraggio Pd fare peggio è dura ma ci riuscirete: alla prossima.

Sono deluso da una parte, ma c’è anche un fattore positivo dopo questa scelta del PD… Sono deluso, perché ero convintissimo che se il PD avesse appoggiato la Moratti, finalmente la Regione Lombardia non sarebbe stata più in mano alla destra. E invece probabilmente ci ritroveremo con la rielezione di Fontana… Tra l’altro se la destra con Fontana perdesse la Lombardia, la legnata sotto il profilo politico a Salvini, sarebbe devastante! A quel punto davvero all’interno della Lega, la leadership di Salvini sarebbe compromessa! E per la Politica italiana in generale, non sarebbe certo un fattore negativo questo se dovesse avvenire… Il fattore invece positivo, è che il PD con questa scelta, ha dato una chiara indicazione di cosa avverrà nel suo congresso nazionale, che linea politica per il partito, verrà fuori da quel congresso. A parer mio, la linea che verrà fuori, sarà di un ritorno un po’ in chiave moderna, del vecchio PDS! Una sorta di vecchio PDS, che forse non lo diranno chiaramente, ma che guarderà ovviamente ad un’alleanza politica con il M5S! Personalmente sono contento se ciò dovesse avvenire, perché vorrebbe dire che questo non gioverebbe al PD in funzione di una linea politica finalmente chiara la fine del PD. E che sarebbe un bene questa chiarezza di linea politica non solo per QUESTO PD, ma anche per la Politica italiana in generale. A quel punto, mi diventa difficile pensare che chi ha una visione Riformista nella Politica all’interno del PD, possa accettare di continuare a stare in un partito che ritorna alle origini del PDS, tentando sicuramente con il tempo, di rinsaldare un’alleanza politica con il M5S morente pure lui. Perché la probabilità che questo avverrà, sarà moooolto alta…

VORREI PARLARE DELLA SCELTA DEL PD DI CANDIDARE PER LA PRESIDENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA: PIERFRANCESCO MAJORINO. E come aprire un’autostrada proprio a Fontana. Una genialata. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo