Non ringrazierò mai abbastanza RENZI per avere evitato di avere una pessima persona come presidente !!

D’Alema voleva fare addirittura il Presidente della Repubblica, ma qualcuno gli ha rotto le corna: e per fortuna dell’Italia. Renzi merita la medaglia al valore per avere evitato una vera sciagura…Un finto commerciante, non poteva disonorare la carica più alta dello STATO!

Se D’Alema voleva colpire Renzi, ha fallito due volte.

Questo è davvero il minimo del massimo…la visione sudista e pentastellata della sinistra…un’insieme di Masaniello e Borbonici….una sinistra impensabile nel resto del.Paese….una cosa tutta sua che s’avvita disperatamente ad una tradizione solo pensata e mai esistita.

L’uscita di D’Alema circa la malattia della quale sarebbe affetto il Pd, il renzismo, lo è un po’ meno sul piano politico, perché dal baffettino nazionale sono venute fuori anche valutazioni e giudizi di assoluto buonsenso come quello di ricercare il compromesso per l’elezione del presidente della lombardia, atteso che il Pd e soci non hanno i numeri per inseguire la stessa linea autarchica del recente passato

Durante il congresso del PD, Articolo Uno, un partitino della Sinistra dura e pura che annovera tra le sue striminzite fila anche Bersani e Speranza, Massimo D’Alema lasciera chiaramente intendere di voler rientrare nel Partito democratico, facendo precedere l’intendimento da una diagnosi tanto chiara da essere sgarrupatoria in un contesto dove la chiarezza è diventata un atto rivoluzionario: «La principale ragione per andarcene era una malattia terribile che è guarita da sola». Per malattia il nostro intendeva, e neppure velatamente, il renzismo.

Ebbene, se l’obiettivo di Massimo D’Alema era, con quelle parole, di rinfocolare improbabili nostalgie nel Pd, possiamo dire che ha ottenuto l’effetto contrario perché ha fatto soltanto incazzare tutti. SENTENDOSI RISPONDERE. Nessuna malattia e quindi nessuna guarigione. Solo passione e impegno» almeno da noi BASE E giovani del PD. Come dire che, almeno ufficialmente, il messaggio è stato rispedito al mittente da una BASE SOSTANZIOSA del Pd che di problemi in casa ne ha già tanti per andarsene a cercare altri dalle parti di D’Alema.

Più di qualcuno ha attribuito l’uscita di D’Alema al suo egocentrismo, alla voglia di ritornare in qualche maniera al centro del dibattito politico mentre, secondo noi, questo sta soltanto tentando di far emergere per suo uso e consumo quei problemi di sofferta identità del Pd (renziani, socialdemocratici o soltanto post comunisti?) che, probabilmente, Letta NON riuscirà a tamponare fino alle prossime candidature per le elezioni politiche REGIONALI

Chissà perché, la parabola politica di D’Alema ci ricorda un po’ quella di Gianfranco Fini quando ruppe con Berlusconi: pochi lo cercano, nessuno ama ricordare di averci lavorato insieme ma, in compenso, tutti lo hanno in egual modo sulle balle.

Anche quando baffettino ha ragione.

Non ringrazierò mai abbastanza RENZI per avere evitato di avere una pessima persona come presidente !!

