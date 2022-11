Giorni di lutto e di rabbia per l’Iran che vuole la rivoluzione

Studenti al grido di libertà, bandiere con il volto della Guida suprema vengono bruciate. L’Ong Hengaw: “Fuoco sui familiari in lutto di un manifestante ucciso. Hanno portato via il corpo dall’ospedale”. Su Twitter si segnala un’irruzione delle milizie dentro la Sanandaj Kurdistan University

Manifestazioni nel mondo in ricordo del “Silent massacre” del novembre 2019, mentre dilaga la protesta e la repressione in Iran. Con diversi interrogativi: il movimento vuole la caduta del regime, quello che ancora non è chiaro è come e con quali alleanze lo possa fare.

Mentre sui social circolano i video delle fiamme nella casa-museo dell’Imam Khomeini, luogo più che mai simbolico per la Repubblica Islamica, anche a Roma si tiene una manifestazione, in una nuova giornata globale a sostegno delle proteste in Iran in ricordo del “Silent massacre” di manifestanti del novembre 2019. A promuoverla ancora una volta, dal Canada, Hamed Esmailion e il suo comitato che chiede giustizia per le vittime dell’aereo civile abbattuto dalla contraerea iraniana l’8 gennaio 2020 a Teheran. Secondo Amnesty International le forze di sicurezza uccisero allora 327 persone. Secondo Reuters i morti furono invece circa 1500 in meno di due settimane. Le fonti dell’agenzia britannica, tutte anonime, erano tre funzionari del ministero dell’Interno iraniano, mentre altre tre fonti vicine ad Ali Khamenei riferirono che l’ordine di porre fine alle proteste, a qualunque costo, partì dalla stessa Guida. A quella cifra si richiamano gli account “1500tasvir” (immagini in persiano) che, su Twitter e Instagram, danno un quotidiano resoconto delle proteste ormai entrate nel terzo mese, documentandole con diversi video che riescono a superare i blocchi di internet e filtrare all’estero.

Anche le attuali proteste hanno avuto finora un pesante tributo di vittime tra i manifestanti: secondo l’Ong basata a Oslo Iran Human Rights, dal 17 settembre (giorno successivo alla notizia della morte della giovane curda Masha Amini) le forze dell’ordine hanno ucciso 342 persone, tra cui 43 minori e 26 donne. L’ambasciata iraniana a Roma, da parte sua, ha oggi reso noto che i morti tra i manifestanti sono stati meno di 40, tutti colpiti non da armi in dotazione alle forze di sicurezza – che userebbero proiettili non letali – ma da “agenti stranieri infiltrati tra i manifestanti”. Inoltre “circa 45 membri delle forze armate e di polizia hanno sacrificato la vita in queste rivolte orchestrate da sabotatori”, precisa un comunicato, in linea con la narrativa ufficiale che attribuisce le proteste all’azione di potenze esterne volta a indebolire la Repubblica Islamica.

Perché anche la precisione sui numeri conta

Qualcuno si chiederà forse il perché di tutta questa contabilità, di fronte alla gravità della perdita anche di una sola persona a causa della repressione: come quel bambino di nove anni, Kian Pirfalak , piccolo ma ingegnoso inventore ucciso da uomini armati nella città occidentale di Izeh. È stato colpito mentre era in macchina con il padre mercoledì scorso, giorno fra i più sanguinosi che, scrive il Guardian, potrebbe aver dato il segnale dell’inizio di una vera “insurrezione armata”, secondo le agenzie ufficiali, oppure di un’escalation della repressione. Ma anche la correttezza nel maneggiare i numeri conta. Lo dimostra l’imbarazzante incidente in cui è caduto nei giorni scorsi il primo ministro canadese Justin Trodeau, che ha twittato, e poi rimosso dal web, la notizia – virale sui social – che l’Iran aveva condannato a morte ben 15 mila manifestanti (qui un fact-checking sul caso). Quindicimila è il numero degli arrestati diffuso da fonti basate all’estero, contro le cinque condanne a morte effettivamente emesse finora e in attesa di appello. Intrecciandosi con altre notizie inesatte sulla richiesta espressa alla magistratura da un gruppo di parlamentari, sostenitori del pugno duro contro chi fosse imputabile di “guerra contro Dio”, la falsa notizia potrebbe essere controproducente per chi sostiene le proteste: potrebbe infatti indurre l’opinione pubblica a ridimensionare l’importanza di altre condanne che in futuro saranno emesse per il solo esercizio del diritto di manifestare. Ma la scivolata di Trudeau dovrebbe anche indurre a riflettere su quanto l’informazione sulle proteste in Iran sia, fin dall’inizio, altamente drogata.

Il novembre 2019 segnò anche la morte della speranza

Quel mese terribile di Aban segnò anche, per molti iraniani, la morte di ogni residua speranza che il sistema fosse ancora riformabile senza traumi, e che potesse riaprirsi quella strada di apertura di Teheran verso l’Occidente che altri manifestanti, nell’agosto 2015, avevano salutato con ottimismo, festeggiando lo storico accordo sul nucleare che Trump avrebbe unilateralmente tradito nel 2018. Da allora ogni male dell’Iran, a partire dalle difficoltà dell’economia, è stato imputato da chi protestava alla dirigenza della Repubblica Islamica, sempre più sorda e arroccata nella sua deriva conservatrice e repressiva. Perché, se è vero che l’establishment è ancora una volta diviso tra falchi e colombe su come rispondere alle proteste, nulla è finora giunto dalle autorità ufficiali se non la solita tesi del complotto esterno, confermando così quanto sia ormai lontana la dirigenza della Repubblica Islamica da molta parte del suo popolo e delle sue giovani generazioni.

“Libertà, libertà”: nelle università iraniane continua la protesta

Ma oltre due mesi di proteste sono già “una rivoluzione”?

“Il movimento è non violento e non intende cadere nella trappola del secessionismo” – ha detto in un recente incontro pubblico un’esponente della comunità iraniana a Roma, con riferimento all’ipotesi che le proteste siano alimentate dal malcontento di minoranze etnico-religiose – né in quella della “guerra civile” in cui “il regime sta cercando di trasformare le proteste”. Quanto alla mancanza di leader riconosciuti, ha aggiunto, “questa non è più l’epoca dei leader, e le nuove classi dirigenti si sono formate in questi decenni nelle carceri e lavorando nella società civile. Certo, ci saranno molte tragedie, ma stavolta gli iraniani non vogliono tornare indietro”.

Ormai infatti i manifestanti lo hanno detto infatti in tutti i modi: per loro la libertà e i diritti possono venire solo dalla fine della Repubblica Islamica. Quello che continua a non essere chiaro è come e con quali alleanze, interne se non internazionali, lo vogliano e possano fare. E infatti sono ancora gli interrogativi a dominare. Forse vi è già quella saldatura tra diverse componenti della società iraniana che qualcuno ritiene necessaria per una vera rivoluzione, e che altri vorrebbero vedere già in atto in alcuni occasionali scioperi di categorie di lavoratori e in quelle saracinesche abbassate nei bazar, in questi giorni di commemorazione dei lutti del 2019? È forse pronta, la maggioranza degli iraniani che ancora resta a guardare, a vedere altro sangue dopo averne già visto scorrere fiumi, prima con la rivoluzione e poi nel lungo conflitto con l’Iraq? Basta forse una barricata nelle strade a fare la primavera di una rivoluzione, soprattutto alla luce della triste fine delle cosiddette “primavere arabe” del 2011? Sono forse i sistemi di potere caduti sotto l’ondata delle rivolte arabe (per poi magari rinascere dalle proprie ceneri, come nell’Egitto di Sisi) minimamente paragonabili alla Repubblica Islamica? Cioè a quell’Iran dove l’ormai anziana componente clericale e teocratica delle origini è ora affiancata dagli enormi poteri militari, politici e soprattutto economici della seconda e tecnocratica generazione delle Guardie della rivoluzione, cui interessi sono indissolubilmente legati proprio allo stesso sistema? E le cui ricchezze sono aumentate in questi anni proprio grazie alle sanzioni e all’isolamento internazionale, finendo magari per essere trasferite all’estero insieme ai loro rampolli, che ora godono in Occidente delle stesse libertà rivendicate dai loro coetanei al costo della vita?

