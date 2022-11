Mille sbarchi al giorno ma le Ong sono ferme. Governo senza un piano

Nelle ultime tre settimane, in assenza di navi delle organizzazioni umanitarie nel Mediterraneo sono arrivati 15 mila migranti. Imbarazzo alla vigilia del vertice Ue convocato dopo lo scontro con Parigi.

Ma la Meloni non aveva promesso di risolvere subito questo problema?? Ora si accorge di quanto è difficile. . Tanto piu che con la sua arroganza si è inimicata anche lEuropa ….brava!!! Bel risultato. Questo governo, come la sua leader, vivono di vittimismo autocostruito. Capacità di risolvere i problemi finora 0. No non siamo contenti … ma il problema esiste anche senza le ONG che il cazzaro verde vuol tenere questa povera gente in mare per farsi campagna elettorale. Nessuno e contento e solo che la caciara e il capitone&c facevano i buffoni ora non sbarcano più? Lo vedo meglio se tacessero quei due sui migranti. La verità uscirà sempre fuori, hanno cercato di ingannare i loro sostenitori criminalizzando le ong e cosa hanno risolto? Hanno rovinato i rapporti con l’Europa e per cosa? Stiamo sempre peggio con il problema dei migranti, 25 anni di strilli ed alla fine vuoti e senza contenuti, complimenti . Ma Salvini, la Meloni e i ministro degli interni Piantedosi lo sanno che non sono le ONG a trasportare esseri umani? Le ONG, gli esseri umani li salvano prima e poi li portano a terra, governo permettendo. Lo continuo a ripetere , le ONG non sono il problema i sbarchi ci saranno lo stesso, questo governo fa solo falsa propaganda e non sono capaci a risolvere il problema.Strumentalizzare le ONG è pura propaganda per non affrontare concretamente l’immigrazione.

Mi sembra che siate voi non altri a colpevolizzare le ong e altri ad avere le soluzioni.L’ unico che ha fatto trattati con la Libia e stato il governo Renzi & Gentiloni gli unici che hanno regolarizzato i migranti, non i governi di CDx.. La sx i trattati li ha fatti! che ora sono in rinnovo.La dx cosa ha fatto? Quanti accordi? Rimpatri?Integrazioni? Niente.Come mai? perché? perché non hanno idee, solo slogan da campagna elettorale… solo che la campagna elettorale è finita da un pezzo e non se ne sono ancora accorti. Ridateci Minniti. Minniti commissario straordinario per la lotta contro l’immigrazione clandestina. Fatti, non parole. È facile fare lo show con una nave sola e che chiede il permesso di attraccare.È facile quanto inutile a risolvere il problema, serve solo a far credere ( ai più stupidi ) di aver risolto il problema. – ne fermi una manciata – litighi con la Francia che doveva prendersele 3500 – ne arrivano 15 mila. Ok, avete più o meno fermato le ONG responsabili dell’1% degli sbarchi… e adesso? L’altro 99%? Come pensate di fermare le partenze e gestire le quote di ingresso?

Lo sapete che i vostri decreti sicurezza li ha spostati dai lager costruiti dalla allora sinistra ( centri di accoglienza ) per spostarli sotto le nostre finistre !

I popoli si sono sempre spostati in cerca di soluzioni migliori per la loro vita. Contenere le migrazioni è impossibile, quindi meglio farli arrivare e integrarli. Costruire delle strutture dove possono realmente imparare la lingua e un lavoro come fanno i tedeschi e i nordici. Quello che sta avvenendo è un esodo biblico!., che non riuscirebbe a fermare neppure il Padre Eterno. Figuriamoci “quattro” pellegrini ! Questo dimostra che il problema è enorme,concentrarsi solo sulle Ong può solo risolvere in minima parte,quindi spero che si capisca che farsi belli con le critiche e le parole non serve a niente. Occorrono i fatti e penso non sia facile risolvere il problema in tempi brevi.

Aiutiamoli a casa loro !!!!! Basterebbe lasciare a loro petrolio gas diamanti oro cotone tungsteno rame avorio vedete che l’immigrazione sparisce ….

