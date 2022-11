UNO SGUARDO DAL PONTE, NELLA PALUDE.

Come la volpe che, non riuscendo ad arrivare all’uva, se ne andò a bocca asciutta dicendo che non era matura, così Conte proclama che con Renzi non s’intenderà mai “perché abbiamo valori diversi”.

Sono anni che Renzi combatte contro il minestrone nel quale galleggiano, secondo giorni, i valori di Conte. Per escludere Salvini che vaneggiava, Renzi fece il sacrificio di mangiare temporaneamente quella roba indigeribile, ma quando la misura fu colma fece in modo che fosse sostituito da Draghi.

Il Terzo Polo ha sempre posto al PD la scelta, o coi riformisti, o con Conte. Sarà così anche per le regionali del Lazio e in Lombardia. Quindi Conte non faccia il ridicolo, sono Renzi e Calenda che non lo hanno mai cercato e non lo cercheranno mai.

Il congresso del PD rischia di trasformarsi in un Rave dove, nello stesso stanzone, vanno a palla tre o quattro amplificatori con musiche diverse. Confusione e sordità.

Qualche dirigente, mummificato da anni, dice che per rigenerarsi “dal PD dovranno andarsene tutti quelli che la pensano come Renzi”.

Ma qualcuno crede davvero che il PD sia in crisi perché dentro c’è chi la pensa come Renzi?

Chi sarebbero? Gli “ex renziani” che sono rimasti, avendo preferito cambiare idee piuttosto che incarichi?

Piuttosto, invece che alla loro collezione di figurine, stiano più attenti agli italiani delusi dal PD. Quelli che avrebbero voluto un partito nuovo, riformista, ma si sono ritrovati tra le mani solo un nuovo partito immobilizzato dalla guerra interna tra le cordate dei vecchi poteri da conservare.

Quegli italiani sono tanti e si stanno accorgendo che la pensano come il Terzo Polo.

Arriveranno presto, senza bisogno di essere messi alla porta da qualcuno ancora in fissa con Renzi.

Quindi faccio il tifo per tutti i candidati alla segreteria PD che vogliono collocarlo il più a sinistra possibile. Praticamente un premio di consolazione per le anime inquiete, la costruzione di una confort zone nella quale rinchiudersi mentre la destra consuma indisturbata la sua vincita a tombola.

L’ideale sarebbe una vittoria del ticket Schlein – Orlando. Che poi si unifichino coi resti di LeU e della “ditta” e si alleino saldamente con Conte.

Insomma un bel nazionalpopulismo di sinistra che faccia da pendant al nazionalsovranismo di destra.

Non vincerebbero mai, sarebbero un bonifico permanente per la destra, ma niente paura, c’è il Terzo Polo che cresce come alternativa ad entrambi che potrebbe revocarlo.

Vai avanti così, Elly, sii radicale e non accettare compromessi.

I populisti coi populisti, i sovranisti coi sovranisti, i riformisti democratici col Terzo Polo.

Il PD ha cominciato a scavarsi la fossa dal momento in cui ha guardato verso i 5s ora è nella debacle completa. L'assurdo è che non si siano mai accorti della deriva.

