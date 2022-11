Ri-fondazione Pd. Nuovo nome e statuto. E un elettore dem su tre vuole Bonaccini

In vista delle primarie Pd, un sondaggio realizzato da Demos per Repubblica indica le preferenze dei militanti. Il 45% opta per un cambio totale del partito. Elly Schlein è ferma all’8%

Un elettore su tre preferisce Stefano Bonaccini come candidato alla segreteria del Partito Democratico. A dirlo è un sondaggio realizzato da Demos e illustrato oggi da Ilvo Diamanti sulle pagine di Repubblica. Il percorso del PD, scrive Diamanti, sembra procedere rapidamente verso nuove direzioni. Con una nuova leadership. Alla ricerca di nuovi progetti. Affrontando i rischi di una ri-fondazione.

Le indicazioni fornite dal sondaggio di Demos, per quel che riguarda il “capo”, appaiono piuttosto chiare. Le scelte degli elettori del PD, infatti, si orientano principalmente verso il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Che, proprio in questi giorni, ha annunciato la sua candidatura alla segreteria del PD. A suo favore, infatti, si esprime 1 elettore su 3. Cioè, una larga e significativa maggioranza, tanto più che circa un terzo degli elettori del PD afferma di non avere ancora un’opinione precisa, al proposito. Oppure preferisce non esprimerla. Va sottolineato che l’opinione degli intervistati, nel sondaggio, veniva richiesta senza liste di nomi pre-definite. E ciò favorisce i soggetti più noti. Come Bonaccini. Il quale, comunque, rispetto al mese scorso, appare in sensibile crescita: 6 punti in più.

Il governatore dell’Emilia-Romagna stacca nettamente la concorrente Elly Schlein: la deputata, fino a poco tempo fa vice di Bonaccini in Regione, ottiene l’8% delle preferenze. Dalla rilevazione di Demos, inoltre, emerge che quasi metà degli elettori del Pd (45%) ritiene che il partito debba essere “rifondato”. Possibilmente ribatezzandolo perché – si legge – “il nome evoca l’identità. Delle persone (basta guardare la nostra ‘carta d’identità’), quindi, a maggior ragione, dei partiti. Sempre più ‘personalizzati’ e, ormai, ‘personali’”.

BENE “Bonaccini è un Renzi con gli occhiali”

Bonaccini s’è candidato alla guida del PD, e l’ha fatto con un discorso da Campogalliano (MO) e l’ha fatto dopo 8 anni alla guida della regione Emilia-Romagna.

Bonaccini è, com’è Renzi quando ne ha avuto la possibilità: un politico che dice cose di sinistra ma fa cose di centro cose giuste bilanciate per tutti. Così gli elettori che si sentono di sinistra sentono parole di sinistra (come scuola pubblica, sanità pubblica, tutela dell’ambiente, importanza del lavoro), ma poi i l’economici governativa bilanciata e di destra e tutti sanno che i loro interessi sono e saranno tutelati.

Per questo mi permetto di scrivere di una questione che tocca un altra forza politica: perchè Bonaccini, di fatto, negli 8 anni di amministrazione della regione non è stato altro che un amministratore di centro che parla con le parole della sinistra.

Puoi parlare di transizione ecologica, e quando promuovi infrastrutture come la Cispadana o la Ti-Bre che sono convenienti per i costruttori e maestranze com i concessionari autostradali e che ti consentono di promettere appalti di un ordine di grandezza superiore al necessario ma utili per creare posti di lavoro, ok non stai tutelando completamente l’ambiente, ma certi poteri economici per cercare di creare posti di lavoro. PERCHE E IL LAVORO CHE FA CAMMINARE IL MONDO, CERTO SERVE PURE TUTELATE L’AMBIENTE, MA SENZA PANE SI NUORE.

DOPO. Puoi parlare anche di scuola e sanità pubbiche, ma poi c’è da andare a vedere i contributi regionali alle scuole private o ai bandi delle ASL provinciali per il reclutamento esterno di personale, leggasi dunque un ulteriore legame a doppio filo con il sistema della sanità privata.

E così per il lavoro, perchè la promozione sconsiderata del settore logistico in Emilia, oltre all’occupazione di suolo e agli impatti ambientali (perchè si tratta di mezzi circolanti su gomma e non su ferro) riduce la qualità dell’offerta di lavoro nel nostro territorio.

Si e molto, impegnato molto sui diritti civili, anche questo gli va riconosciuto, come fece appunto Renzi, ma oggi il rischio è dimenticarsi di cio che si e fatto (o distrarre l’attenzione criticando e o denigrando.) dai veri temi economici sociali che ancor più domani saranno la sfida per tutelare le fasce più fragili della collettività.

Infine sulla “politica dei bandi”. Perchè la regione Emilia-Romagna è forse quella che fa più bandi in assoluto, e cioè iniziative politiche nelle quali vengono messi pochi milioni di euro in modo tale da poterne fare numerosi e su temi popolari che sevono al popolo, che consentono l’aggiudicazione a chi è maggiormente “tempestivo” alla presentazione del progetto e che regalano il paginone narrativo della politica attenta e che risulta molto efficace.

Ecco dunque chi è Stefano Bonaccini.IN BOCCA AL LUPO BONACCINI. LA DITTA FARA DI TUTTO PER BICOTTARTI. IL POPOLO RIFORMISTA E CON TE.

Ri-fondazione Pd. Nuovo nome e statuto. E un elettore dem su tre vuole Bonaccini

