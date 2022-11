Matteo Renzi rivendica quanto affermato circa la distruzione delle carte della Procura di Milano sulla loggia Ungheria da parte del vicepresidente del Csm. Il quale, malgrado le minacce, non l’ha denunciato.

CHE CARRIERA QUESTO ERMINI !! LO RICORDO MOLTO POLEMICO NEI PROGRAMMI POLITICI SUL WEB E IN TV MA NON AVREI MAI IMMAGINATO CHE FINISSE AL CSM. POTENZA DEI COMPAGNI : IDEE POCHE MA CARRIERA PRONTA E BEN REMUNERATA.E’ tutta una combricola politica e csm ,Renzi ci vuole una guerra per fare venire a galla quello che hanno affossato sul caso ugheria . Persone senza colonna vertebrale…. che nella loro vita vivono solo di menzogne e inganni… Parole di un mio amico… Quanta verità ragazzi allucinante veramente allucinante…. Punto

PER QUELLI DALA MEMORIA CORTA.La loggia Ungheria sarebbe un’ associazione segreta nata con lo scopo di tentare di condizionare le nomine e le decisioni interne alla vita giudiziaria e politica italiana. Questa associazione segreta punterebbe (e avrebbe puntato in passato) a incidere su alcune dinamiche italiane di rilevanza nazionale.

Perché si chiama loggia Ungheria. La loggia Ungheria sembrerebbe avere radici storiche e prende questo nome proprio da un avvenimento antico che si colloca nella storia dell’associazione segreta. Inizialmente, infatti, alla nascita dell’associazione segreta, le riunioni avvenivano a Roma e per l’esattezza a piazza Ungheria nell’abitazione di un magistrato. Nonostante il luogo della riunione, sembra che la loggia Ungheria sia in realtà nata in Sicilia.

SUL CASO DAVIGO HO DETTO LA VERITA!ASPETTO ANCORA LA QUERELA DI ERMINI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo