Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia promulgare le leggi che poi solo la rivolta farà abrogare, lascia salire al potere gli uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare.

Tra l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa; e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch’io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo?

Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime.

Cosa altro aggiungere alle parole di Gramsci? Gramsci è Gramsci e basta! Il più lucido pensatore del secolo scorso. Vittima di un regime che oggi per una situazione politica a dir poco drammatica, ha addirittura ripreso peso nelle nostre decisioni elettorali. Ma non per merito suo, ma per un scandaloso revisionismo della “sinistra”, cosiddetta storica.

L’idea di cambiare le sorti politiche-economiche-sociali dell’Italia entrando, nella “stanza de bottoni”come allora si diceva, ebbe come solo effetto quello di trasformare i protagonisti della sinistra di allora nei lacchè del potere dc.

La questione morale avviata da Berlinguer, fu messa in soffitto, determinando, inesorabilmente la fine delle lotte sociali in questo dannato paese.

Purtroppo oggi sono in molti ad essere sordi, ciechi, muti. Altri sono fatalisti, indifferenti.

Troppo pochi provano a far sentire la propria voce ma vengono ignorati o sovrastati da chi grida a voce più alta e sembra più credibile.

Questo pensiero mi attanaglia da anni, ma in questo momento è diventato potente, troppo potente! Poichè odio gli indifferenti….

L’unica considerazione che sento di aggiungere a questo pensiero di assoluta chiarezza è che dovrebbe essere tema di riflessione e meditazione in questo momento storico , che appare precario sotto molti aspetti e che si sta sviluppando a macchina di leopardo,creando tensioni sociali ovunque non ci siano o continuano ad esserci paure di incertezze di vita ,e mancanza di diritti universali ,fondamentali per una sana e produttiva società !!

Se fossero ancora vivi personaggi come Gramsci, Orwell, Fallaci, Huxley, Dostoevskij, Adorno, Pasolini, Galilei, Gesù, Bruno, ecc. Verrebbero etichettati da complottisti e nessuno li ascolterebbe, come è stato ognuno di loro al suo tempo, nihil sub sole novum, la cosa tragicomica è che definiamo la nostra l’era della conoscenza quando in realtà è l’era più buia da un punto di vista culturale che l’essere umano abbia mai vissuto.

Mi piace ricordare una frase di F. De Andrè : tutti colpevoli nessuno assolto .Tutti bravi a lamentarci e poi passivamente subiamo senza neanche più indignarci ..Buona giornata a tutti Voi.

La storia non cambia mai, l'umanità non cambia mai e il senso della giustizia sociale appartiene a pochi. La maggior parte delle persone reagisce solo finché non capita qualcosa che li riguarda in prima persona, allora si che si lotta e si grida all'ingiustizia, ma fino a quel momento se ne frega altamente

