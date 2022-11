Reddito di cittadinanza abolito dal 2024. MA QUESTI CI ARRIVANO 2024?

Reddito di cittadinanza abolito dal 2024.

Per il Rdc ci sarà un anno cuscinetto e poi la riforma vera e propria. Aumentano le pensioni minime, flat tax a 85mila euro per le partite Iva. La tassa sugli extraprofitti sale al 35%. Il consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio da quasi 35 miliardi di euro ed è pronto a spedirlo alle Camere. La maggior parte delle risorse, come ampiamente preannunciato, andranno a contrastare le conseguenze del caro-energia su famiglie e imprese. Ventidue miliardi circa. Altri cinque sono impegnati sulla riduzione del cuneo fiscale. Il resto è composto dalle piccole bandiere dei partiti.

RDC. Ho capito che non lo toglierá neanche tra un anno. L’avete votata per questo e per i blocchi navali? Peggio per voi, ne avremo ancora tante da vedere. Una cosa è fare propaganda e opposizione disonestà altro è governare

RDC. Se fossero stati capaci di applicare la legge e controlli severissimi e chi e non e idoneo per percepireli RDC mandarli al lavoro, ok CONTE per i proppi interessi la frittata la fatta,ora comunque impegnare questi percettori abusivi di RdC in attività utili alla comunità in cui vivono, non parleremmo di soldi buttati ma di investimento. Creare le condizioni affinché le persone possano lavorare dignitosamente deve essere una priorita. Il lavoro nero, esentasse, è la piaga contro la quale bisogna combattere.

POI! Io vedo fior di giovanotti elegantemente vestiti, con il monopattino andare tutti i giorni alla Caritas. Ma non si pensa a farli lavorare questi? E poi arrivano barconi pieni di ventenni tunisini che vogliono lavorare! e vogliamo rimandarli indietro?

E cè chi dice ! Perché abolire? In altro Paesi esiste , è buon aiuto. Cari amici, all’estero c’è una piccola differenza rispetto all’Italia . Ti danno sostentamento immediatamente dopo controlli severissimi per i primi 6 mesi compreso affitto della casa poi in funzione della tua scolarità e esperienze fai un percorso formativo per entrare nel mondo del lavoro dopo max 1 anno hai la chiamata se rifiuti via tutto . In Italia abbiamo il 90% dei detentori del RDC da oltre 3 anni tranquillamente in ozio totale e di scandali siamo pieni su molti percettori !

Nei nostri paedi e citta non vi sono operatori ecologici! Abbiamo strade piazze. Marciapiedi colmi di immondizia.! Ma. Cosa si aspetta a prendere sta gente e farli lavorare?

Ok il problema non è del percettore lo sa tutto il mondo, che l’Italiano e molto sgamato furbo nel truffare il prossimo o lo stato..e pure l’estra comunitario impara velocemente dal furbo Italiano,perciò, Il problema è di chi non sa gestire le risorse economiche governative, quando le mette in campo. Tutti questi percettori sono stati mai chiamati da qualcuno? Servizi del comune di residenza, uffici per l’impiego? No… Tutti più o meno sconosciuti e non impegnati in nessun percorso, né controllati ( nel caso dei molti percettori che lavorano al nero). Forse è il sistema ITALIA che non funziona.E intanto dobbiamo ancora mantenere furbetti, nullafacenti e scansafatiche per altri 8 mesi… Alla faccia di chi tutte le mattine va a spaccarsi la schiena.

Ahah un governo che fonda tutte le aspettative sull’eliminazione del reddito di cittadinanza o dell’orgoglio di aver abolito i rave party.Irrisolvendo il problema dell’inflazione al 13 per cento…E’ un governo incapace e falso..ma per favore.E’ la fotocopia dell’esecutivo CONTE! con la diferenza che i problema li ‘ha causati,la Meloni li mantiene. CIAO.La cosa migliore è che non arriveranno al 2024, quindi tutta questa schifezza di legge non sarà applicata ! ..”Cari” delinquenti di tutta Italia aspettate ad esultare !

Reddito di cittadinanza abolito dal 2024.

