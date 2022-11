Solo adesso molti piddini stanno aprendo gli occhi, hanno avuto bisogno di toccare il fondo.

Ho letto il post di oggi di Umberto Minopoli sul congresso del PD.

Potrei sottoscriverne la maggior parte, ma non faccio più parte del PD da oltre tre anni e non mi interessa entrare nelle vicende interne di altri partiti se non quando possono riflettersi sulle scelte e sul posizionamento esterno degli stessi.

Mi ha colpito però una frase, quando ha detto che il PD si avvia a diventare la “somma affastellata di tutti i minoritarismi…. “, dimenticando non solo la vocazione maggioritaria che era insita nella sua fondazione, ma la voglia di rappresentare più mondi e più piani sociali.

Ma tutto questo era già visibile tre anni fa, era intuibile quando molti maggiorenti del partito hanno festeggiato la sconfitta del referendum del 2016 e la sconfitta nelle elezioni del 2018. Sconfitte che li avrebbero liberati dell’ingombrante presenza di Matteo Renzi.

Dopo è stata solo una progressiva “pulizia etnica” per eliminare dal PD ogni rappresentanza liberaldemocratica e riformista.

In questo tempo dove era Minopoli? Non vedeva i segnali che a noi risultavano invece chiarissimi?

Continuava ad attaccare Matteo Renzi e Italia Viva ogni volta che gli era possibile.. Comunque penso che dopo congressi, convegni e riunioni varie nel PD non cambierà nulla di nulla, le correnti non moriranno mai. Oggi ho ascoltato Bonaccini, che delusione!!!!! Che si candidino tutti , anche per loro vale , sono tutti uguali, in cerca di appoggi di compromessi sottobanco o a tavolino, come si suol dire. Comunque io sono di Italia VIVA e il resto non mi dà pensiero. Ma vi faccio una domanda ! una risposta e gradita! Ma solo adesso voi o molti altri piddini state aprendo gli occhi, avete avuto bisogno di toccare il fondo?

