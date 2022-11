Avere un’opinione e esprimerla democraticamente è un reato?no ma vieni censurato o bloccato.

Avere un’opinione è un reato?

Oggi sembra esserci un unico pensiero, un solo modo corretto ed accettabile di vedere le cose, che viene propagandato da quella che viene chiamata l’Informazione. Chiunque si discosti da tale linea viene accusato, non di avere un’opinione contraria, giusta o sbagliata che sia, ma di promuovere la disinformazione. E la disinformazione merita di essere censurata.

Inseguire, proteggere la Verità è senza ombra di dubbio cosa buona e giusta. Ma mentre i fatti, possono essere veritieri o manipolati, e dunque falsi, la nostra interpretazione di determinati fatti, di determinati eventi rientra nella sfera delle opinioni. Vi sono opinioni valide, opinioni intelligente, opinioni terribilmente ingenue o addirittura cattive, ma le opinioni sono appunto opinioni: espressione di quella sfera soggettiva che fa parte del nostro Io, del nostro vissuto personale, del nostro particolare percorso intellettuale.

Quando si stabilisce cosa dobbiamo pensare, quali opinioni sia lecito avere, come dobbiamo o possiamo pensare, quando si viene a creare una sorta di Ministero della Verità di orwelliana memoria, allora si vengono a ricreare dei meccanismi che non sono più compatibili con il concetto stesso di democrazia che si basa invece sul rispetto delle altrui opinioni.

La nuova religione del XXI secolo si chiama Politicamente corretto. Non appena la pensi diversamente, o magari ti poni qualche domanda o ti rifiuti di adagiarti sul comodo conformismo di massa, incontri un muro. Viviamo in una società dominata dal Pensiero Unico, dove la cultura viene strumentalizzata per fini politici, le questione etiche strumentalizzate per fini politici, dove gli intellettuali non hanno spesso il coraggio di esprimere le loro opinioni e si limitano ad accodarsi a quella che è la moda del momento, l’aria generale. Per concludere, citando Fellini: «La censura è naturale al costume italiano. C’è il timore dell’autorità e del dogma, la sottomissione al canone e alla formula, che ci hanno fatto molto ossequienti. Se non ci fosse la censura gli italiani se la farebbero da soli.»

Verissimo! Io confesso che, vigliaccamente, quando si tratta di politica o argomenti che vanno a braccetto, e che pubblico. Quelle volte tutte che, indispettito o peggio, mi sono esposto educatamente con la mia opinione, mi sono trovato sommerso da commenti di persone che neppure fanno parte delle mie conoscenze virtuali, di insulti, cattiverie, malignità di ogni genere.Fino a bloccarmi sui sicial.Per fortuna il mio blog e libero, e non possono bloccarmi, dove sono seguito da migliaia di persone DI TUTTO DI PIU SENZA PELI SULLA LINGUA E SENZA FAKE. | Nuovi tempi, vecchi errori in forma nuova.Non sono nè un giornalista, nè un cronista, sono un cittadino ITALIANO che scrive come la vede. Che esprime semplicemente il suo punto di vista, che non siete obbligati a condividere. Libero io e liberi tutti, il pensiero non è un canarino. (myblog.it)

Bello condividere una opinione, ma serve ancora di più essere sempre cauti rendere partecipi altri delle tue interpretazioni. Poter parlare dei fatti comuni, cercando di condividere ogni impressione verso chi li stai esponendo senza incorrere a interpretazioni che potrebbero disturbare un equilibrio. Se dobbiamo scegliere di essere neutrali per una tranquilla convivenza ognuno rimanga nella sua convinzione. Stiano alla finestra perche non credo esista la neutralità, o perlomeno la si confonde con l’indifferenza che è tutt’altra cosa. La giornata è sempre piena di opinionisti.Ma. La domanda è:” è lecito o meno avere un’opinione personale?” Un’opinione, non è un fatto, bensì un’interpretazione personale dei fatti e in quanto tale dovrebbe essere sottoposta tuttalpiu’ a un giudizio e non a una censura.

L’oppinione. La verità ha mille facce, tutti crediamo di vedere quella giusta e potenti cercano di farci vedere quella che al momento più conviene loro .So di non sapere ,importante sarebbe essere indirizzati verso il bene, la pace, la solidarietà ma tutto questo è un ‘utopia.

MENTRE. Il pensiero unico non ammette dubbi o opinioni fuori dal coro,aumenta,aumenta e ci sommerge con una propaganda che fa il suo corso e ci spinge ad immaginare una realtà come ci dicono di immaginarla.Si può essere più o meno d’accordo ma è fondamentale avere un proprio pensiero e sottrarsi a un’informazione monotematica h 24 che ci vorrebbe ignoranti e senza memoria.

Avere un'opinione e esprimerla democraticamente è un reato?no ma vieni censurato o bloccato.

