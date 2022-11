Come invogliare i giovani a studiare? Non dite loro che lo studio è importante.

Non dite loro che lo studio è importante. I giovani non sanno che farsene delle prediche. E giustamente un adolescente si domanda: ma a me che importa se un uomo vissuto cinquecento anni fa fece questo o disse quest’altro? A che mi serve la letteratura? A che mi serve la storia? Che rapporto hanno con la mia vita?

Amicizia e primi amori, conflitti familiari e approvazione sociale, il desiderio bruciante di far parte di un gruppo, ecco attorno a cosa ruota il mondo degli adolescenti. Ma la cultura parla proprio di questo. Conflitti tra padri e figli e faide familiari, Shakespeare ne era un maestro. La sofferenza di un amore corrisposto? Il tormento della gelosia? Due millenni fa furono Catullo e Saffo a parlarne per primi. Amicizia? Emarginazione sociale? I classici parlano sempre di grandi amicizie e gli eroi, le eroine della letteratura sanno cosa significa essere emarginati, quanto possa essere pesante ricercare ad ogni costo l’approvazione sociale. È questa la lezione di Anna Karenina.

E .La libertà, si cara, ma molto costosa! E per guadagnarsela in qualsiasi materia o situazione, a qualcosa devi rinunciare. A volte, a quello a cui tieni di più. Ma la libertà personale è troppo preziosa, per cui faresti di tutto per sentirti libero, nelle azioni, nei movimenti, senza sentirti sempre dire: fai questo , fai quello, perché qualcuno si sente sempre in diritto di dirigerti.

Io credo che ogni persona che sbaglia con la propria testa, alla fine impara di più.

Mio padre diceva sempre: che chi non fa niente, non rompe niente. È neccessario cadere, per imparare a rialzarsi. Per cui la nostra libertà è preziosa e anche se ci costa fatica, trovo giusto imparare a guadagnarsela.

Per quanto riguarda i giovani, anche se li stimoli e sei di esempio, se non vogliono studiare, non c’è niente da fare. Per cui a ognuno la sua strada. Un insegnante che ho avuto modo di conoscere e stimare, diceva sempre alle mamme che si disperavano per la poca attenzione dei figli verso la scuola : “signora, meglio un asino vivo che un dottore morto”. Questa cosa può anche far sorridere,ma come in tutti i vecchi detti , c è anche tanta saggezza.

Gennte .La libertà, soprattutto mentale, è data soprattutto dalla conoscenza e dalla consapevolezza di sé. Più si apprende e si resta coinvolti dal sapere e dalla conoscenza portati a noi da un lavorio incessante di tante menti eccelse e innamorate di scoprire, più concepiamo il senso della libertà.

È facile insegnare solo lezioni attraverso delle letture, un vero educatore deve prima essere capace di far amare la sua materia. Spesso si conosce la propria materia ma non si è in grado di insegnarla e si dà la colpa agli allievi che non sanno studiare o non hanno voglia di studiare.È pur vero che sbagliando si impara. In matematica si dice che é condizione sufficiente ma non necessaria. Perché nessuno ti dice che è necessario sbagliare per capire di aver sbagliato. Ci vuole tanta analisi…

È il passato e la Storia che insegna e aiuta a crescere e migliorare. Il passato vissuto viene sapientemente descritto e riportato sui libri da filosofi, storici, scrittori. Viene riportato sia il vissuto , sia la saggezza e le emozioni dello scrittore con le mille variabili della vita . Evitare i libri , è come negare una possibilità di migliorare sia come essere umano che come spirito . Purtroppo non tutti i ragazzi sono pronti alla stessa età, chi prima , chi dopo, chi addirittura mai … sembra strano a dirlo , ma ci sono tanti anche che non si avvicinano proprio. Sicuramente , leggere è come vivere tante vite (cit) e chi non lo fa , perde una delle cose più belle che possano capitare nella vita . Saluti a tutti