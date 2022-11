La gente non è cattiva. È ignorante. È questa la più grande arma di distruzione di massa: l’ignoranza

Pochi giorni fa un ragazzino di quindici anni ha disegnato una svastica sulla cattedra della professoressa. Scoperto, ha aggredito l’insegnante e l’ha colpita sulla faccia. È una vergogna, diranno in molti. E lo è davvero. Ma come è potuto accadere? Certo, oggi abbiamo il giorno della Memoria. Le discriminazioni sono un male, diciamo ai ragazzi. E cosa facciamo quando qualcuno la pensa in modo diverso da noi? Un capo di stato ha invaso un paese? Cosa reagiamo noi? Condanniamo in blocco l’intera nazione. Un intero popolo. Odiare i russi è diventata la nuova moda del momento. Allora dove dovrebbero imparare i ragazzi che le discriminazioni solo un male?

La storia è importante, è un dovere preservare la memoria. Giustissimo, ma non era Giletti, giornalista e presentatore di La7, ad aver detto in diretta televisiva che Dostoevskij combatté la Grande Guerra? Non è stato Galimberti ad aver affermato che leggere i Promessi sposi a scuola è inutile e obsoleto?

Quello accaduto è un fatto gravissimo, non voglio sminuirlo o giustificarlo, ma leggendo le parole di chi ha commentato questo episodio, ho provato un senso di orrore. «Questo ragazzo non dovrebbe più mettere piede in una scuola», hanno scritto in molti. «Mandatelo ai lavori forzati,» è il commento che andava per la maggiore. Ecco, coloro che parlano di spedire questo ragazzo ai lavori forzati, sanno che divennero celebri proprio nei campi di concentramento tedeschi? Un altro luogo dove furono famosi? I gulag siberiani, proprio quei gulag i cui orrori furono denunciati da Solženicyn.

Forse prima di farsi paladini della storia, occorrerebbe averla studiata, magari. Ma oggi l’ignoranza è una virtù e riflettere prima di parlare è un anacronismo. E no, espellere questo ragazzo da scuola, non serve a nulla. Sono proprio questi ragazzi che hanno bisogno di comprendere. Di capire. Oggi disegnano un simbolo osceno, ma domani, se noi li abbandoniamo, cosa faranno?

La gente non è cattiva. È ignorante. È questa la più grande arma di distruzione di massa: l’ignoranza ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo