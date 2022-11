Renzi: “Sono girati molti soldi per il covid e cè chi se ne è approfittato ma non ho le prove. Serve commissione d’inchiesta”

“Se avessi l’occasione, metterei tutte le fiches sulla commissione d’inchiesta sul Covid. Sul Covid sono girati soldi, tanti soldi. Non ho le prove ma ho elementi numerosi che mi portano a dire che ciò che è accaduto in quei mesi va chiarito, compreso il perchè Conte chiese a Putin di portare dei soldati russi per curare il Covid. Su tutti questi temi vorrei una commissione d’inchiesta”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, in conferenza stampa al Senato, rispondendo alla domanda se fosse favorevole alla commissione d’inchiesta sull’uso politico della magistratura, chiesta da Forza Italia. “Su mascherine, ventilatori su cui era coinvolto un ex presidente del Consiglio di cui non farò il nome ma il cognome: D’Alema, io voglio una commissione d’inchiesta – ha ripetuto il senatore ed ex presidente del Consiglio – sul Covid sono girati soldi e tanti, su cui non vuole indagare nessuno”. Poi prosegue: Matteo Renzi. Settimana molto importante per la politica. Verrà presentata la legge di bilancio e vedremo come i populisti riusciranno a concretizzare le tante promesse della loro campagna elettorale.

Per me entreranno in un giro di contraddizioni insostenibile. Un esempio.‘Il bonus solo a chi si sposa in chiesa se la batte con i banchi a rotelle’!

E come dico spesso, nel 2024 noi saremo – con Renew Europe – il primo partito italiano.

Ma questa è una settimana importante anche per me, a livello personale.

Esce infatti domani IL MOSTRO BIS.

Settantacinque pagine di novità che si sommano al libro uscito a maggio, il tutto in una edizione economica a 9.90€.

Disponibile in tutte le librerie e qui online.

Tante le anticipazioni che sono uscite in questi giorni.

In parte sono anticipazioni politiche: racconto ad esempio le ultime ore del Governo Draghi o la disponibilità che avevo dato a fare un passo indietro pur di costruire un accordo politico vincente per evitare il governo Meloni-Salvini. Disponibilità che Letta non ha raccolto, accecato come era dal rancore personale.

In parte sono invece notizie legate alla scandalosa mostrificazione che mi ha riguardato. Dalla vicenda Open all’autogrill (con segreto di Stato annesso), dal mancato rispetto delle sentenze della Corte di Cassazione ad alcune strane indagini fiorentine, troverete molte curiosità.

Come dico sempre: questo libro non è per chi mi vuole bene.

Chi mi vuole bene e legge questo libro finisce la lettura con l’amaro in bocca.

Questo libro è per chi mi odia, per chi non mi sopporta, per chi si domanda come mai sono così antipatico. Alla fine del libro forse starò ancora antipatico. Ma sarà chiaro che quello che è stato fatto a me e a noi in questi anni ha ben pochi precedenti. Forse nessuno.

Quello che è importante è che alla fine della lettura de “il Mostro Bis” rimanga la voglia di impegnarsi, il desiderio di sorridere, l’urgenza di lottare. Noi abbiamo la pelle dura ma il cuore leggero. E dunque sappiamo che non si molla, non si molla mai.

Per chi è interessato oggi la prima presentazione a Firenze, alle 18. Alle 19.15 sono su Zapping Radio1

Domani alle 18 Roma, qui il link. Poi sono ospite di Barbara Palombelli su Rete 4

Mercoledi alle 18 Milano

Giovedì alle 18 Torino. Poi sono ospite di Paolo Del Debbio

Venerdì alle 18 Genova.

Al mattino però mi fermo a Firenze perché ho udienza OPEN.

Già, perché io credo che i magistrati fiorentini non siano credibili. Lo scrivo, senza paura di niente e di nessuno. Ritengo eversivo il comportamento di Luca Turco che non rispetta nemmeno le sentenze della Cassazione . Ritengo scandaloso l’operato di Nastasi, il PM che prima di occuparsi di me ha seguito la tragica vicenda David Rossi a Siena: e chi conosce quella storia sa che è difficile trovare indagini fatte così male come quella. Io ho detto in faccia a quei PM che non mi fido di loro. Ma siccome sono un cittadino modello. venerdì vado in Aula ad ascoltare le loro farneticanti e strampalate tesi su Open. E rispondo colpo su colpo. Non scappo dal processo. Vado e li guardo negli occhi dicendo: io non ho violato la legge. Spero che non lo abbiate fatto voi come invece ad oggi appare sempre più probabile.

Per chi vuole concentrarsi solo sulla politica ci vediamo domenica 4 dicembre a Milano, City Life, dalle 10.30 alle 16.30, per l’assemblea nazionale di Italia Viva.

Chi ci vuole dare una mano per organizzare l’assemblea, anche con un contributo economico, può cliccare qui.

Preparatevi a un discorso introduttivo non brevissimo: arrivate insomma avendo bevuto già un buon caffe doppio, se no vi addormento.

Un sorriso

PS: la proposta leghista di dare un bonus solo a chi si sposa in chiesa è una delle idee più assurde dell’ultimo decennio. Se la batte con i banchi a rotelle ma al momento è in testa. E tuttavia ricordatevi che questa maggioranza può ancora sorprenderci e tirare fuori qualche proposta ancora più strampalata. Sono proposte talmente folli che non fanno in tempo ad arrivare in parlamento che si fermano da sole prima.

