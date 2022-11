SIAMO NEL ERA DEL ALLARMISMO MEDIATICO.E a farne le spese come sempre sono i lettori, i cittadini.

In un mondo sempre più complesso, non possiamo basare le nostre scelte solo su ciò che vediamo, ma siamo costretti a fidarci di ciò che ci viene narrato. Questo fatto dà ai mass media lo straordinario potere di orientare le nostre scelte perchè la realtà non è raccontata, “ma interpretata” Nessuno potrà mai descrivere la realtà in maniera completamente asettica, “tutti la raccontano con un minimo di partigianeria”. Basta un’omissione, un aggettivo o un avverbio in più per presentare i fatti con elementi personali che condizionano i giudizi e, quindi, le scelte di chi legge o ascolta. Parlare di informazione equivale a parlare di potere. Non è un caso, infatti, che buona parte dei mass media siano controllati da gruppi industriali. Sta a noi lettore trovare l’equilibrio delle fonti. Il segreto …forse, è mixare i media per riuscire ad avere un risultato il più possibile equidistante dalle singole partigianerie…. Leggere più giornali, guardare più trasmissioni di approfondimento (di diverso colore politico), seguire più testate digitali, forse …potrebbe essere un modo per costruirsi una coscienza dei fatti più critica.

Per dei mesi i giornali hanno prospettato scenari apocalittici, di razionamenti, licenziamenti, chiusura delle attività, perdita di quasi un milione di posti di lavoro… uno scenario che ci avrebbe catapultato in una vera e propria età della pietra, fatto di città buie e case fredde e condizionatori rigorosamente spenti.

Ora il tutto sembra essersi concluso in un nulla di fatto. Tanto rumore per nulla, direbbe qualcuno. O l’Europa ha compreso che imporre un embargo immediato al gas russo sarebbe stato un vero e proprio suicidio e i governi hanno di colpo ritrovato il lume della ragione o si è trattato di un enorme, colossale bluff. E i giornali hanno alimentato questo bluff, giocando con le paure dei loro lettori, dei cittadini.

Ormai viviamo in un clima avvelenato fatto di paura costante: dalla pandemia siamo passati alla guerra. Lo spettro di una terza guerra mondiale, una guerra nucleare, è aleggiato per mesi nei titoli dei giornali e nei salotti televisivi; non appena questa minaccia ha incominciato ad affievolirsi, è stato paventato lo spettro dei razionamenti. Il sensazionalismo, il catastrofismo, il susseguirsi di un’emergenza dopo l’altra, in un continuo, perenne, incessante stato di allarme sembra ormai diventato una vera e propria moda, un diktat tanto quanto del governo quanto della stampa.

E a farne le spese come sempre sono i lettori, i cittadini. Ma perché usare sempre questi toni esasperati, drammatici, perché trasformare vaghe ipotesi in certezze assolute? Per spingere i lettori a leggere gli articoli e i telespettatori a seguire con crescente agitazione i dibattiti televisivi? Per controllare il popolo, perché un popolo spaventato è più facile da gestire? Per semplice idiozia o perché ormai calcare la mano e fare sensazionalismo è “pratica diffusa”? Qualunque sia la ragione, chi voglia difendersi ha una sola cosa da fare: cessare di dare ascolto a questa babele impazzita di predizioni nefaste e allarmismi catastrofici. Informarsi sì, certo, ma fatelo con cautela.

Attraverso questa analisi e con interrogativi che pongo al lettore, cerco di condurre la gente ad un raziocinio opportuno. Si, perché la gente ha smarrito la via. Quando la nebbia scende fitta, solo gli abili sensori di chi vede oltre riescono a tracciare la linea in quell’apparire opaco e confuso. Oggi i poteri, sono la nebbia dei popoli, ed il loro principale mezzo per soddisfare i propri obiettivi è la “comunicazione” .

