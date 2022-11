Tutti combattono contro tutti.

I partiti, la televisione, i media vi mettono continuamente gli uni contro gli altri, non fanno altro: creano divisioni. Vi insegnano a odiare e a disprezzare chi non la pensa come voi. Ad avere paura di chi non la pensa come voi. Guardate i programmi televisivi: tutti parlano, gridano, si insultano. Non c’è dialogo. Il dialogo unisce, oggi invece non bisogna unire ma dividere. A che scopo?

Divide et impera: un popolo diviso è più facile da dominare. Da persuadere. È un meccanismo vecchissimo, e come popolo noi siamo sempre stati vittima di divisioni: guelfi e ghibellini, repubblicani e democratici, morotei e andreottiani, destra e sinistra, cattolici e protestanti, se ci fate caso la storia umana si è sempre divisa in due grandi fazioni.

Monarchi, proconsoli, governatori e viceré, è la storia a dircelo, hanno alimentato queste divisioni. Le hanno incoraggiate. Da sempre hanno compreso che il migliore espediente per controllare un popolo è quello di dividerlo. La divisione crea confusione, conflitti e contrasti. Gli schieramenti calamitano l’attenzione. Monopolizzano le discussioni. Dirottano i malumori. Come lavarsene le mani? Della povertà che avanza, delle proprie incompetenze, delle proprie inefficienze, del malessere generale? Trovare qualcuno su cui scaricare la colpa. La creazione di un nemico è la tecnica per eccellenza della propaganda.

Cosa fare però quando non ci sono nemici esterni da combattere? Il nemico va ricercato all’interno della stessa nazione. Il nemico serve, il nemico è necessario, serve un capro espiatorio, qualcuno da incolpare quando le cose vanno male, qualcuno da dare in pasto alla folla. «E se non state attenti, il Potere vi farà odiare gli oppressi e amare gli oppressori.»

