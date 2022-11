UNA PECORA PIU S’INFORMA E PIU DIVENTA NERA.

Chi controlla la lingua del popolo, ne controlla i pensieri. Chi sa come servirsi della lingua, può manipolare i popoli.

La storia è ricca di esempi e molti libri (Georges Orwell – 1984; Ray Bradbury – Fahrenheit 451) hanno raccontato come tutti i regimi hanno sempre ostacolato il pensiero, attraverso una riduzione del numero e del senso delle parole. Se non esistono pensieri, non esistono pensieri critici. E non c’è pensiero senza parole.

Un popolo che non sa pensare, è più semplice da controllare. Da persuadere. Fateci caso, nei comunicati stampa, nelle direttive ufficiali il congiuntivo e il condizionale vengono poco usati. A che scopo? Il condizionale e il congiuntivo servono per esprimere il pensiero ipotetico deduttivo: le domande, i dubbi, le possibilità. La propaganda per funzionare necessita di certezze assolute. I dubbi devono sparire. Il modo migliore per eliminarli a priori è far sparire i modi verbali che li rendono possibili.

Ma non soltanto attraverso l’impoverimento linguistico, si possono controllare le masse. Vi faccio un esempio: «Putin manda a Kharson tanti soldati impreparati. Tanti muoiono perché non hanno kit di prima assistenza», recita il titolo di un famoso quotidiano. Che impressioni vi suscita un titolo del genere? I soldati muoiono perché sono impreparati. Mal equipaggiati. È vero, ma al tempo stesso non lo è. Dirottare l’attenzione sul cattivo equipaggiamento dei soldati, mette in ombra un’altra verità, una verità su cui non si vuole che la gente si soffermi troppo: in guerra si muore. La guerra viene fatta appositamente perché la gente muoia. Non ha altro fine.

Ricordatevi: non è ciò che viene detto ma il modo in cui qualcosa viene detto a fare la differenza. A orientare le nostre reazioni. A formare le nostre opinioni. A spingerci ad abbracciare un’idea o a rifiutarla. Domandatevi sempre, quando leggete o ascoltate un discorso: cui prodest?

