Nuovi tempi, vecchi errori in forma nuova.Non sono nè un giornalista, nè un cronista, sono un cittadino ITALIANO che scrive come la vede. Che esprime semplicemente il suo punto di vista, che non siete obbligati a condividere. Ma non di bloccare. Libero io e liberi tutti, il pensiero non è un canarino.

https://bezzifer.myblog.it/

NUOVAMENTE SONO IN BLOCCO.VI AVEVO DETTO

MI AUGURO CHE NON MI BLOCCHINO NUOVAMENTE.

E AUGURAVO BUONA LETTURA INFORMATIVA CERTIFICATA SEMPRE SE VOLETE ESSERE INFORMATI ONESTAMENTE CARI AMICI.NON E ANDATA COSÌ. I SPACCIATORI DI FAKE MI HANNO BLOCCATO NUOVAMENTE PERCHÉ DIVULGAVO VERITA NON CONSONE CON IL LORO PENSIERO. ORA SE NON VOLETE VEDERE LA FALSITÀ VINCERE ANDATE SUL MIO BLOG bezzifer.myblog.it QUELLO HA IL LIBERO ACESSO A TUTTI ONESTI E FALSARI. CONDIVIDETE QUALSIASI POST CHE VI PIACE E O SODDISFA IL VOSTRO PENSIERO,O COPPIATE E INCOLLATE QUALSIASI POST CHE VI INTERESSA. AVETE IL MIO CONSENSO. Grazie amici questa gente non deve vincere. E se siamo uniti vinceremo. BUONA LETTURA E DIVULGAZIONE DELLE VERITA CHE LORO NON CONSENTONO CHE SIANO DIVULGATE. GRAZIE.

BLOCCATO VUOVAMENTE ! DOPO DUE POST . E DICONO CHE SIAMO IN DEMOCRAZIA. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo