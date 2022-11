Gli intellettuali di oggi sono odiosi.

Pennivendoli, li chiamava la Fallaci. Cosa hanno fatto in questi ultimi tempi? Mettere al bando i cartoni della Disney? Ottima iniziativa, hanno pensato. Proibire Shakespeare e i grandi classici della letteratura? Buona anche questa. In Italia hanno speso mesi a discutere, con infiammate polemiche, se sia lecito abolire l’appellativo padre e madre e sostituirlo con “genitore 1″ e “genitore 2”. Ma perché lo hanno fatto? Non hanno idee? Contenuti da proporre?

Vedete, avere un’opinione oggi in certi ambienti è una specie di sport. Peggio è un obbligo. A che scopo? Per battersi in ciò in cui si crede? Per esprimere la propria voce? O dar voce a chi non lo ha? Non esattamente. «La nostra più intima e autentica soddisfazione era quella di ricavare quanto più denaro e lodi fosse possibile e per raggiungere questo fine non sapevamo fare altro che scrivere libri e articoli per i giornali».

Due secoli fa Tolstoj dipingeva così l’intellighenzia russa. Oggi le cose non sono tanto diverse. In certi ambienti l’unica cosa che conta è farsi vedere. Stare sotto i riflettori per far parlare di sé. Frequentare le persone giuste. I miei amici mi consigliano sempre di seguire il loro esempio. Di capire come vanno le cose a questo mondo. Ma è più forte di me, non posso farci nulla, io mi sento sempre a disagio in questi ambienti. Fuori posto.

Hai scritto un libro? Sei un giornalista? Collabori con una prestigiosa rivista letteraria? Ben venga, ma questo non ti rende migliore degli altri. Non ne posso più di passare intere serate ad ascoltare X che si vanta di conoscere Y. Ma soprattutto mi domando: se oggi gli “scrittori, gli intellettuali”, quelli che insomma dovrebbero avere qualcosa da dire, passano la maggior parte del loro tempo a frequentare feste, a stringere relazioni utili per la carriera, a commentare gli uni la vita mondana degli altri, ai contenuti chi ci pensa? A chi importa?

La vita di oggi non da tutti viene percepita così,ma la maggioranza ed e la verità che come appaiono in televisione,superficialità, pur di dire cose insensate per attirare l’attenzione senza contenuto ,programmati di ciò che devono dire, alzarsi la voce ,parlandosi sopra fare (casino) mettersi in mostra il fisico per come possono stare seduti … Solo per apparire…e dire ciò che al sistema conviene….e non trattare o parlare di cose importanti,veri,di questo m ondo oramai in una strada senza ritorno.Tutto apparenza e niente contenuti,non si ha delle idee,per il futuro,per i giovani ,per il lavoro,per i sacrifici ,ma guadagnare in modi diversi e subito.

Ma.Quello che mi fa piu’ paura nn e’ quello che i pennivendoli scrivono o dicono, ma le persone che li seguono come gli agnelli guidati al macello dai pastori convinti di seguire il benefattore che li salva. Ma disgraziatamente le persone preferiscono nn usare il proprio cervello (troppo faticoso…). Parlo per esperienza diretta essendo considerato un rivoluzionari, uno strano, uno sempre controcorrente. Ma il mio cervello non mi consente di seguire belando questi personaggi da salotto che per riempirsi le tasche si riempono la bocca di cavolate.Infatti, questi pavoni ambulanti li possiamo vedere spesso senza fatica, poiché essi fanno di tutto per mostrare quanto di più culturale e dotto sia la loro esibizione. Invece di usare i media per informare lo fanno perché tutti sappiamo quanto siano traduttori di fatti quotidiani. Grammofoni stonati e noiosi, non sanno che la loro stessa anima langue di dolore, racchiusa nella gabbia della stupidità. Poveracci.Scusate lo sfogo. Buona giornata a tutti voi.

