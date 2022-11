Avere un’opinione è un reato? no ma ti bloccano

La nuova religione del XXI secolo si chiama Politicamente corretto. Non appena la pensi diversamente, o magari ti poni qualche domanda o ti rifiuti di adagiarti sul comodo conformismo di massa, incontri un muro. Viviamo in una società dominata dal Pensiero Unico, dove la cultura viene strumentalizzata per fini politici, le questione etiche strumentalizzate per fini politici, dove gli intellettuali non hanno spesso il coraggio di esprimere le loro opinioni e si limitano ad accodarsi a quella che è la moda del momento, l’aria generale. Per concludere, citando Fellini: «La censura è naturale al costume italiano. C’è il timore dell’autorità e del dogma, la sottomissione al canone e alla formula, che ci hanno fatto molto ossequienti. Se non ci fosse la censura gli italiani se la farebbero da soli.»