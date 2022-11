Fondazione Open: udienza aggiornata al 2023. Renzi ai pm: “Di voi non mi fido”

Il leader di Italia Viva in aula ha avuto un duro scontro con il pubblico ministero: “Io ho rispettato la legge, lei non ha rispettato la Cassazione” Fondazione Open: udienza aggiornata al 27 gennaio 2023. Renzi ai pm: “Di voi non mi fido” Renzi in aula: «Volete processarmi pure per le interviste?»

Tensione alle stelle oggi al tribunale di Firenze: il procuratore Turco punta il dito contro l’ex premier per la sua intervista a La Stampa.

All’irrituale iniziativa di Turco, Renzi ha immediatamente replicato, alla presenza degli avvocati e degli addetti ai lavori. «E adesso che fa? Mi processa anche per le mie interviste? Le ribadisco che io non mi fido di lei». Frase alla quale Turco avrebbe risposto «e fa bene». «Io ho rispettato la legge – ha continuato Renzi -, lei non ha rispettato la sentenza della Corte di Cassazione». L’accesa discussione è durata quasi dieci minuti davanti agli avvocati e, ovviamente, al giudice. Terminato questo “fuori programma”, Turco ed il sostituto Antonio Nastasi hanno allora chiesto un rinvio di due mesi, accolto dal giudice che ha fissato la prossima udienza il 27 gennaio. «Insomma, prima ti indagano, ti processano sui giornali e poi quando si arriva al processo invece che andare a processo, chiedono il rinvio», sono state le parole di Renzi con i giornalisti all’uscita dall’aula.

«Loro – ha aggiunto Renzi – hanno chiesto il rinvio motivandolo con l’attesa di poter leggere l’ordinanza della Consulta» che questa settimana ha ammesso il conflitto tra i pm fiorentini e il Senato sulle modalità di acquisizione di alcuni messaggi e mail scambiati fra il leader di Italia viva e gli imprenditori Vincenzo Manes e Marco Carrai. «La motivino come vogliono, sono quattro anni che fanno le indagini, potevano pure arrivare a fare il processo. Qui pazientemente si prendono altri due mesi. È stato chiesto se qualcuno fosse contrario e io ho detto che lo ero, però giustamente il giudice ha deciso di ascoltare il pm», ha puntualizzato con una sottile vena polemica Renzi, che ha anche colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe: «Da anni c’è un processo in corso che viene fatto sui giornali, quando si arriva in aula dura mezz’ora perchè devono rinviare. Di solito il rinvio lo chiedono gli imputati che hanno paura di essere giudicati, io sono qui che dico di andare avanti, invece il m ha chiesto il rinvio, e il giudice ha deciso di rinviare alla fine di gennaio».

È stata aggiornata al 27 gennaio 2023 l’udienza preliminare davanti al giudice del tribunale di Firenze, Sara Farini, per la richiesta di rinvio a giudizio di dodici indagati, tra cui il leader di Italia Viva Matteo Renzi, per presunto finanziamento illecito ai partiti nell’ambito dell’inchiesta della procura su Open.

Una decisione amara che non è andata affatto giù al senatore, che già prima di entrare in aula ha dichiarato: “Ho denunciato i magistrati di Firenze a Genova e irrobustiremo quella denuncia: se tu pm hai ricevuto una sentenza della Cassazione in cui ti viene detto di distruggere il materiale che non puoi avere e continui a farlo girare come è successo in una commissione parlamentare secondo noi è violazione di legge”. Sul punto ha promesso di presentare giovedì prossimo, primo dicembre, una question time al ministro Nordio; poi ha rincarato la dose: “La mia tesi è questa: io non ho violato nessun articolo di legge, e ormai se ne stanno accorgendo tutti. Inizio a sospettare che non tutti i magistrati possano dire la stessa cosa. E glielo vado a dire in faccia”.

Se le premesse prima dell’inizio della quarta seduta dell’udienza preliminare non erano rosee, al termine lo scenario è diventato davvero infuocato.

Il procuratore aggiunto Luca Turco ha iniziato, infatti, un dibattito “molto acceso” propri con Renzi: secondo quanto è stato riferito, si sarebbe avvicinato al senatore visibilmente contrariato, mostrando l’intervista che il leader di Italia Viva ha rilasciato questa mattina, 25 novembre, a “La Stampa”. Renzi avrebbe replicato, alla presenza degli avvocati e degli addetti ai lavori: “E adesso che fa? Mi processa anche per le mie interviste? Le ribadisco che io non mi fido di lei. Io ho rispettato la legge, lei non ha rispettato la sentenza della Corte di Cassazione”.

Un confronto durato quasi dieci minuti, che lo stesso leader di Italia Viva ha raccontato ai giornalisti uscendo sorridente dal tribunale di Firenze. “La procura ha chiesto di rinviare l’udienza: fanno tutti i grandi a chiacchiere, poi si va lì, e come gli abbiamo detto noi ‘non ci fidiamo di voi’, ma loro hanno chiesto di rinviare di due mesi, e il giudice ha accolto, perché vogliono aspettare ulteriori carte. Insomma, prima ti indagano, ti processano sui giornali, e quando si arriva al processo chiedono il rinvio”. E ha chiosato: “Se qualcuno pensa di minacciarmi o intimidirmi non mi conosce. Mi dispiace solo se questo stile arrogante viene utilizzato anche con imputati che non hanno la possibilità di difendersi come faccio io”.

