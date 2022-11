«Io sono un uomo antico, che ha letto i classici, che ha raccolto il fieno dei prati, l’uva della vigna, che ha contemplato il sorgere o il calare del sole sui campi.»

Pasolini aveva ragione. Neanche a me piacciono questi tempi moderni. Ne detesto la “fretta, il frastuono, la volgarità.” Detesto le grandi folle, i centri commerciali che costringono la gente a dannarsi l’anima per comprare cose di cui non hanno bisogno. Ma soprattutto detesto il “fare”. Il fare ad ogni costo qualcosa. Sempre, in ogni momento la società di oggi ci esorta a fare qualcosa.

Fermatevi. Fermatevi per qualche istante. Spegnete la televisione, dimenticatevi dei telegiornali, della politica, della guerra, non pensate ai giornali e ai loro inutili allarmismi, non pensate ai vostri impegni, alle cose da fare, alle preoccupazioni per il lavoro e per il futuro, non pensate a niente di tutto questo! Rallentate. Guardate ciò che vi sta davanti: un cielo, un albero, un giardino, il mare. Fate vostra la dolcezza del silenzio, la dolcezza della solitudine.

Io quando sono a Roma in inverno, vado a camminare sulla spiaggia. C’era uno scrittore, che diceva che il «mare è lo specchio dell’anima, andiamo da lui quando ne abbiamo bisogno.» Il mare d’inverno è ancora più bello. Non ci sono folle, rumori, confusione e mentre cammini, hai come l’impressione che appartenga a te, a te soltanto. Ascolto il suono delle onde che si infrangono contro la battigia. Il vento che sussurra. Guardo il cielo infinito, alto, immenso. E mi domando cosa ci sia là, dove il cielo si perde nel mare, oltre l’orizzonte. Vengo quassù per pensare. Per ritrovare chi sono. Per vivere una vita segreta, libera da “servaggi, obblighi o catene”. Oggi auguro a voi tutti di trovare un posto, un luogo speciale che vi faccia vibrare l’anima ma soprattutto vi auguro di avere il tempo per ritrovarvi.

Ah che bei ricordi mi ha suscitato scrivere e questo post! In realtà, restare in contemplazione e consumare la mia malinconia camminando su una spiaggia deserta d’inverno dove il mare mi assomigliava oppure sulle foglie cadute scricchiolanti sotto i miei piedi nella nebbia d’autunno sono momenti a cui non so, dopo tanti anni, sottrarmi appena posso. E me li vado a cercare. La violenza dei suoni acidi della tv, i programmi con personaggi che vengono proposti come modelli a me sembrano usciti da un film di Fellini, ma senza la poesia e l’ironia e tutte le pantomime di quei grandi film di carattere. Non riesco neppure a usare la tv come strumento soporifero, c’è troppa violenza, niente favole, niente musica celestiale, poca arte, ; la tv mi guida il dito sul tasto stop del telecomando. Il frastuono della folla io lo rifuggo perché mi toglie il raccoglimento e la riflessione e l’incanto, lo stupore per quanto bello può essere un angolo, un panorama e quanto importante sono io per me.

