L’ECONOMIA REALE

Premetto che non ho alcuna pretesa di sostituirmi all’Istat, all’Inps o agli istituti di ricerca economica.

La mia è una riflessione personale sulla base di buste paga reali che conosco, che mostrano risultati che non si discostano sostanzialmente da quelli pubblicati dagli Enti che monitorano professionalmente redditi e imposte.

Secondo quanto deciso dal governo un lavoratore autonomo con 85.000 euro di reddito lordo l’anno pagherà il 15% di tasse. Cioè sborserà 12.750 euro al fisco e tratterrà un netto di 72.250 euro l’anno.

Un lavoratore dipendente che guadagni la stessa cifra lorda l’anno tra tasse e contributi previdenziali pagherà circa il 45% l’anno. Cioè gli saranno trattenuti 38.250 euro e terrà 46.750 euro netti l’anno.

Il lavoratore autonomo, dunque, a parità di reddito lordo, godrà di 25.500 euro netti in più l’anno rispetto al dipendente.

Si dirà che l’autonomo deve coprire col suo netto alcuni costi che il dipendente ha già coperto con le sue trattenute alla fonte, tipo l’assicurazione sulla salute, la pensione di categoria e quella integrativa, le spese di produzione della sua attività.

Posto che molti di questi costi si possono detrarre o dedurre, mettiamo pure che essi ammontino, da un calcolo di massima fatto per eccesso rispetto agli stessi costi trattenuti al dipendente, a 10.000 euro l’anno, ballano sempre 15.500 euro in più a favore dell’autonomo.

Non ho assolutamente niente contro gli autonomi. Anzi credo che il loro lavoro sia utilissimo e considero anche il margine di responsabilità economica che si assumono nei confronti non solo loro e delle loro famiglie. Responsabilità di dovere sbarcare il lunario che poggia tutta sulle loro spalle. Se trotti campi, se stai fermo crepi.

Ma in quanto ai rischi, di questi tempi, non è che i dipendenti di alcuni privati stiano messi meglio.

Ad esempio un dipendente da 85.000 euro lordi l’anno, che diventano 3.600 euro netti per 13 mensilità, al 90% è un dirigente d’azienda che, contrattualmente, può essere licenziato con un preavviso di 7/15 giorni con una motivazione praticamente insindacabile.

Considerando che lo stipendio netto medio di un impiegato è di 1651 euro per 13 mesi non si può certo dire che chi ne guadagna 2mila in più stia male, ma neanche che navighi nell’oro.

Tutto ciò per dire che la misura sull’innalzamento della tassa piatta non solo è un surrogato di quanto promesso dalla destra in campagna elettorale, ma un provvedimento estemporaneo che aggroviglia ancora di più la jungla fiscale che deve essere profondamente riformata. Come prevede alche il PNRR.

Le commissioni congiunte dello scorso Parlamento erano arrivate ad una formulazione unitaria che semplificava il sistema rendendolo anche più equo. Ora sembra che sia stata abbandonata e le mezze misure attuali appaiono come segnali elettoralistici che ne confondono la linea, allontanando la soluzione riformista.

E’ su contenuti come il fisco equo e semplice che va fatta l’opposizione che deve conquistare risultati a favore dei cittadini, non per dimostrare genericamente che esiste questo o quel partito.

Questa è la differenza che ha messo in campo il Terzo Polo e non si capisce chi si scandalizza perché si voglia confrontare col governo portando proposte alternative e provando a modificarne le decisioni.

