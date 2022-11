L’ITALIA NELL’INTERCAPEDINE.

Il dramma che dobbiamo evitare è in primo luogo l’isolamento dell’Italia da parte dei paesi di maggior peso politico ed economico nell’UE.

L’isolamento che rischiamo sarebbe accompagnato da un abisso di ridicolo che più che ad una repubblica delle banane ci farebbe sembrare uno di quei piccoli reami inesistenti delle operette ottocentesche.

In nome di un presunto “interesse nazionale”, condito con una retorica patriottarda sulla difesa dei sacri confini della patria e della legalità un tanto al kilo e spalmata dove più fa comodo, il nuovo governo sta proclamando al mondo totali imbecillità. Sotto ogni punto di vista.

Roba che, se non ci fosse da essere preoccupati, farebbe rotolare dalle risate il più dolente dei costipati.

Quello che colpisce di più è vedere aumentare ogni giorno la distanza tra le dichiarazioni programmatiche di Meloni e la loro traduzione in atti concreti. Pochi, contraddittori e soprattutto sbagliati.

Un Presidente del Senato, con la lingua lunga al posto del cervello, che critica e contraddice platealmente il Presidente della Repubblica per aver fatto un intervento, perfettamente costituzionale e nell’ambito delle sue prerogative, per sminare una controversia internazionale che se approfondita, a torto o a ragione, ci danneggerebbe comunque. Se avesse avuto in testa l’interesse nazionale starebbe stato zitto.

Un Vicepresidente del Consiglio che rincara la dose quotidiana di scempiaggini da bar della briscola che, dall’alto della sua carica, diventano una misura internazionale del livello basso nel quale trascinerebbe l’Italia.

Di che razza di interesse nazionale parlano? Si stanno scontrando, su una linea crudele ed inutile, coi partner indispensabili per la nostra sicurezza e crescita proprio nel momento storico in cui ne abbiamo più bisogno.

L’interesse nazionale è trovare accordi nell’UE, perché nessuno è in grado di farcela da solo, tantomeno l’Italia gravata da un pesantissimo debito pubblico che ci rende strutturalmente deboli.

Una debolezza che avevamo superato con la politica, grazie al prestigio e all’esperienza di Draghi, che avendo posto sul tavolo i problemi più scottanti, dall’energia alla riforma del Patto di Stabilità in senso espansivo, sapeva combattere e convincere guadagnando alleati e non moltiplicando gli avversari.

A che serve questa politica di scontro? I più moderati, a destra, dicono che serva “a farci sentire”. Ma a che serve farsi sentire se poi si resta con quattro amici al bar, la maggior parte dei quali fa sponda alla destra nazionalsovranista europea che di redistribuzione dei migranti sbarcati in Italia non vuole neanche sentir parlare?

Con Meloni l’Italia rischia di finire in una intercapedine della storia proprio nel momento in cui servono luce ed aria.

L’intelligenza politica va coltivata, non è solo istinto, è questione di cultura, di stile, di frequentazioni adeguate.

Di certo non è il riflesso condizionato da un sondaggio o, peggio, dettato dalla forza di vecchie abitudini.

