Prima un decreto, poi la trattativa con la Ue. Il piano Meloni per non perdere i soldi del Pnrr

Il governo è in ritardo, quindi dovrà strappare a Bruxelles più clemenza sui tempi di realizzazione.

Quando da una riunione riservatissima con il suo stato maggiore Giorgia Meloni si lasciò sfuggire che Mario Draghi era in forte ritardo sul Pnrr e che una volta vinte le elezioni ci sarebbe stato da correre per recuperare venne giù il finimondo. Incidente con Palazzo Chigi sfiorato, rapporti con il predecessore macchiati, sferzò i suoi in chat apostrofandoli come classe dirigente inadeguata per poi abbandonarla del tutto onde evitare ulteriori equivoci.Bravissimi a giocare a scarica barile! Ma governare vuol dire fare non incolpare i percedessori causa l’incomperenza di chi da le colpe altrui.

Naturalmente la colpa è di quelli che c’erano prima. La pacchia è finita. Bisogna capire per chi. Era meglio quando stavano appollaiati come corvi pronti a urlare esagitati. Sono rimasti fermi alla colpa che è la loro.

Ma lo sapevano anche quando facevano campagna elettorale che esistevano tali problemi, e che DRAGHI spronava tutta la politica governativa a lavorare assiduamente sul PNRR ma per vincere le elezioni , hanno preferito prenderci per il culo e mandarlo a casa. ORA NELLA MERDA CI SI TROVANO LORO. L’HO SEMPRE DETTO DAL DIRE AL FARE Cè DI MEZZO SEMPRE IL MARE.

lo AVERE fato su cose che interessano la vostra visione che non è certo OBIETTIVA. Ma forse lo fate solo per un certo tipo di persone che le prende come oro colato i vostri proclami . Comunque il fatto è notorio alla maggiranza degli ITALIANI.Non alla maggioranza degli elettori visto che avete vinto con le balle! ora serve lavorare fare e attuare cio che serve al ITALIA per soppravivere. Altra suluzione! sendete dal PIEDISTALLO GOVERNATIVO, AMETTETELO CHE NON SIETE IN GRADO DI GOVERNARE,E DATE LE DIMMISIONI.

Bastava che il Governo Draghi non cadesse e non c’era nessun problema. Purtroppo per colpa di quattro P….a, siamo in questa situazione.Questi irresponsabili riusciranno a farci perdere i fondi?… Con l’ arroganza( e l’ ignoranza) non si va da nessuna parte. Sarebbe , da dimissioni .Ormai i cittadini italiani hanno votato: sono tutti soddisfatti e pieni di Democrazia nelle tasche. Tutto il resto non conta più nulla. Lasciamoli. Crogiolarsi nel fuoco…ma l’ITALIA va in malora.

Capisce chi vuole capire. Tutti sapevano che sfiduciare Draghi avrebbe comportato ritardi all’attuazione del pnnr, eppure hanno preferito la competizione elettorale invece che realizzare piani di sviluppi importanti per l’Italia. Ora, però il gioco è quello di incolpare il governo precedente dei problemi che devono affrontare scaricandosi della responsabilità che hanno di questa situazione. La propaganda getta fumo negli occhi, la realtà però è un’altra. Chiaro ora?

Visto anche il voto contrario alle sanzioni all’Ungheria, ed ora il ritardo nella consegna della legge di bilancio alla UE,inutile tirare in ballo Draghi,spero che come paese non si ripeta cio che e’ successo con l’ultimo governo di CDX per non andare a sbattere.La Meloni presidente del consiglio è uno dei punti più bassi toccati nella storia repubblicana. Veramente persa la faccia in Europa e non solo .

Prima un decreto, poi la trattativa con la Ue. Il piano Meloni per non perdere i soldi del Pnrr ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo