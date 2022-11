Caccia alle streghe e caccia alle fonti, l’autrice del video su Renzi rischia il processo. Solidarietà a Report ma andrebbero processati pure le loro per divulgazioni di falsita.Ora fatta passare come libertà di informazione. Caro Sigfrido Ranucci quello che difendi non e liberta di informazione! e liberta di raccontare tente falzita,apoggiati difesi e aiutati da una certa magistratura. Anche se cè chi sostiene dicendo che ! Il messaggio è chiaro: I cittadini non devono immischiarsi nelle faccende dei potenti. La conseguenza immediata e di mettere sotto accusa Report e magari di far chiudere la trasmissione. Prove tecniche di autoritarismo? ora amici con le fette di salame sugli occhi! mi spiegate perche i vostri amici che vogliono la liberta di reccontar balle! hanno messo il segreto di stato? sendete dal carro populista,vi contradite appena aprite la bocca.

Caccia alle streghe e caccia alle fonti, l'autrice del video su Renzi rischia il processo. Solidarietà a Report

Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente è il reato che la Procura di Roma sta contestando all’insegnante che ha girato il video dell’incontro in un autogrill di Fiano Romano tra Matteo Renzi e l’ex 007 Marco Mancini; video poi consegnato alla trasmissione di approfondimento Report. Una storia scomoda per i due protagonisti del video che subito ha scatenato una sorta di caccia alle streghe contro le fonti e adesso che la fonte è stata trovata, la donna rischia il processo. “Si tratta di una deriva molto grave in tema di tutela delle fonti”, come sottolineato questa mattina dal Presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti che ha anche fatto visita alla redazione di Report in segno di solidarietà per quello che si profila come l’ennesimo attacco alla libertà di informazione. All’incontro era presente il direttore di Report, Sigfrido Ranucci, e il segretario dell’Usigrai Daniele Macheda oltre che i giornalisti della redazione. “Adesso – ha detto Giulietti – sarà il caso di appurare chi avrebbe aggirato regole e norme vitali e poi attendiamo di sapere chi ha ordinato le intercettazioni vietate e i pedinamenti del giornalista Paolo Mondani”.

